"حماس ستقدم تقريرا عن كل مختطف إسرائيلي للوسطاء"|| تقرير: آخر مستجدات مباحثات وقف إطلاق نار

أفادت مصادر "للعربية" أن حماس ستقدم تقريرا مفصلا عن كل رهينة إسرائيلي للوسطاء، وهناك مسودة اتفاق للإفراج عن المختطفين على مرحلتين بموجب لوائح زمنية محددة، وتم تأجيل النقاش حول استمرار تواجد قادة حماس في غزة لمرحلة متقدمة أكثر.

ووفقا للتقرير أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء بأنها ستضغط على إسرائيل قبول الإقتراح الجديد، والذي سيتم في إطاره إدخال المساعدات وفتح المعابر، وذكر التقرير أن الوسطاء في المرحلة قبل الأخيرة من صياغة اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل، ويسعى الوسطاء والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر.

في حين ينص الاقتراح الإسرائيلي على الدخول بمفاوضات في المرحلة الثانية والتي تشمل قضايا وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس، وإدارة غزة. ويهدف الاقتراح الإسرائيلي إلى نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها للسيطرة على غزة، ولم ترد حماس على الاقتراح الإسرائيلي وهي تدرسه حاليا.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو في مقابلة مع قناة الشرق مساء الأحد- إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل أسرى "جدية" تتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من غزة، مضيفاً أن "سلاح المقاومة خط أحمر وغير قابل للتفاوض".

وأضاف :"الحركة تعاملت بإيجابية ومرونة مع الأفكار المطروحة في المفاوضات، ما تريده إسرائيل هو إطلاق سراح أسراها دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، المشكلة أن إسرائيل تتهرب من التزاماتها وتعرقل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار - والنقاش بشأن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني".