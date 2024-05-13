نتنياهو في حفل التأبين الرسمي: "نحن نعمل باستمرار على إعادة الجميع إلى منازلهم، الأحياء والأموات"

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة اليوم الإثنين، في حفل التأبين الرسمي لضحايا الأعمال العدائية في إسرائيل والخارج، في جبل هرتسل حيث المقبرة الوطنية.

واستهل نتنياهو خطابه بالتوجه إلى "العائلات الثكلى والمصابين الذي يكافحون في رحلة إعادة التأهيل" وقال: "أعانق كل واحد منكم". وتابع: "حطمت موجة هائلة من العداء بلدات شمال النقب في السابع من أكتوبر، الذي تزامن يوم السبت الموافق عيد "سمحات توراة".

وتحدث نتنياهو عن قسوة الأعداء عائدا إلى الهجوم الأول في القرن التاسع عشر حسب تعبيره وحتى الفظائع التي حطمت أرقاما قياسية في إشارة إلى هجوم حماس يوم 7 أكتوبر. وقال أيضا: "لن ننسى ولن نسمح لأي شخص في العالم أن ينسى ذلك. ولا ننسى ولو للحظة المختطفين. نحن نعمل باستمرار على إعادة الجميع إلى منازلهم، الأحياء والأموات منهم على حد سواء. لقد أعدنا بالفعل حوالي نصفهم، وسنعيدهم جميعًا".

Kobi Gideon

وأكد رئيس الوزراء "أننا لن نتوقف حتى نقوض حكم حماس. سنقطع أيديهم حتى لا يرفعوها على إسرائيل. وسنعيد الحياة لمنطقة غلاف غزة بل أن يرفعوها علوم باستعادة المنطقة المحيطة بغزة، منطقة النهضة المستقبلية، التي ستصبح أكبر وأكثر حيوية وصخبا مما كانت عليه".

Kobi Gideon

وتطرق نتنياهو في كلمته أيضا إلى التضحية التي كانت من حصة المدنيين والعسكريين على السواء في الهجوم الذي باغت سكان البلدات الجنوبية يوم 7 أكتوبر. وقال نتنياهو: كيف يمكن الفصل بين بطولة رجال ونساء الشرطة في سديروت، الذين قاتلوا حتى آخر رصاصة، وبطولة أولئك الذين كانوا في الحفلة في رعيم، مثل الراحل عانار شابيرا، الذي حاول صد المهاجمين بأيديه العارية؟.

كيف يمكن فصل الأخ عن أخيه، أو بين الأب وابنه - الإخوة سلوتاكي، والإخوة جوري من أوفاكيم، والأب والابن من عائلة أوحيون. لقد خرجوا جميعًا بشجاعة فائقة لإنقاذ حياة الآخرين، وقاتلوا بضراوة - حتى النهاية. في لحظة الحقيقة، في هذه اللحظات ثبت أننا جميعا إخوة. وبعيدًا عن أي جدال، وبعيدًا عن أي خلافات في الرأي، فنحن جميعًا إخوة. هكذا يرانا أعداؤنا، هكذا يرانا الأشرار الذين يقومون جيلا بعد جيل لإبادتنا. وهذه هي الطريقة التي نرى بها أنفسنا".