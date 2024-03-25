لأول مرة منذ بدء الحرب: الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن بخصوص وقف الحرب في غزة

صوت مجلس الأمن الإثنين على قرار اقترحته الجزائر يقضي بوقف الحرب في غزة طيلة شهر رمضان دون ربط ذلك مع تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من اكتوبر وهو ما تم بفضل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وبأصوات 14 دولة.

بالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا القرار تراجعا عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب علما أن بنيامين نتنياهو توعد بعدم السماح للوفد الإسرائيلي بالتوجه إلى واشنطن بحال امتنعت الأخيرة عن فرض الفيتو على القرار المثير للجدل.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا على إثر صدور القرار جاء فيه أن "الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين (القسم 1).

واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد القرار السابق جزئياً لأنهما أيدتا وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين. وأيدت روسيا والصين القرار الحالي، إلى جانب الجزائر ودول أخرى.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين. هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء: "هذا الانسحاب يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين".

يُشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي قالت بلهجة تحذيرية أمس الأحد: "لقد كنا واضحين في كل المحادثات وفي كل الطرق الممكنة- أي عملية شاملة في رفح ستكون خطأ كبير".