لأول مرة منذ بدء الحرب: الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن بخصوص وقف الحرب في غزة

بالنسبة لإسرائيل يعتبر هذا القرار تراجعا عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب علما أن نتنياهو توعد بعدم السماح للوفد الإسرائيلي بالتوجه إلى واشنطن بحال امتنعت الأخيرة عن فرض الفيتو

i24NEWS
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مجلس الأمن الدولي، الجمعة 8 ديسمبر 2023
مجلس الأمن الدولي، الجمعة 8 ديسمبر 2023Yuki IWAMURA / AFP

صوت مجلس الأمن الإثنين على قرار اقترحته الجزائر يقضي بوقف الحرب في غزة طيلة شهر رمضان دون ربط ذلك مع تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من اكتوبر وهو ما تم بفضل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وبأصوات 14 دولة.

بالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا القرار تراجعا عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب علما أن بنيامين نتنياهو توعد بعدم السماح للوفد الإسرائيلي بالتوجه إلى واشنطن بحال امتنعت الأخيرة عن فرض الفيتو على القرار المثير للجدل.

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وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا على إثر صدور القرار جاء فيه أن "الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين (القسم 1).

واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد القرار السابق جزئياً لأنهما أيدتا وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين. وأيدت روسيا والصين القرار الحالي، إلى جانب الجزائر ودول أخرى.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين. هذا تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء: "هذا الانسحاب يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين".

يُشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي قالت بلهجة تحذيرية أمس الأحد: "لقد كنا واضحين في كل المحادثات وفي كل الطرق الممكنة- أي عملية شاملة في رفح ستكون خطأ كبير".

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