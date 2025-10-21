تقرير: التحديات والصعوبات التي تواجه تشكيل قوة دولية في غزة

الهدنة في قطاع غزة، التي دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في رفض عدد من الدول إرسال قوات أمن دولية إلى القطاع، وفق ما كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء.

تدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة لتثبيت الاستقرار في غزة، لكن دبلوماسيين ومسؤولين مشاركين في المباحثات عبّروا عن مخاوف متزايدة من المخاطر والغموض في طبيعة المهمة، إضافة إلى الخشية من أن يُنظر إلى هذه القوات كقوة احتلال.

هذه التقارير تتناقض مع ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إذ صرّح أن "دولًا عدّة اتصلت بي بعد أن رأت فظائع حماس، وأبدت رغبتها في التدخّل والمساعدة".

خطة النقاط العشرين التي أطلقها ترامب، والتي قادت إلى الهدنة بين إسرائيل وحماس وصفقة تبادل الأسرى، نصّت على نشر فوري لقوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، هدفها تأمين المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، منع تهريب الأسلحة، المساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، وتدريب جهاز شرطة فلسطيني.

لكن وفق نيويورك تايمز، فإن تقدّمًا ضئيلاً أُحرز في تشكيل القوة، وسط ارتباك كبير حول مهامها. بعض الدول المرشحة للمشاركة أكدت أنها لن تلتزم بإرسال جنود قبل توضيح مهامهم بشكل قاطع، بينما تخشى أخرى أن يُجبر جنودها على مواجهة مسلّحي حماس دفاعًا عن إسرائيل.

الصحيفة أضافت أن بعض الدول ترفض نشر قواتها داخل المدن في غزة خوفًا من شبكات أنفاق حماس والمخاطر الأمنية.

وقد زادت الانتهاكات الأخيرة للهدنة – التي قُتل فيها جنديان إسرائيليان و45 فلسطينيًا في الرد الإسرائيلي – من هذه المخاوف.

أحد الشروط المركزية في خطة ترامب هو نزع سلاح حماس، لكن قيادتها ترفض بشكل قاطع. جارد كوشنر، صهر ترامب وأحد مهندسي الخطة، قال في برنامج 60 دقيقة إن تشكيل القوة الدولية يسبق إقامة حكومة فلسطينية محلية، التي وحدها يمكنها قيادة عملية نزع سلاح حماس.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد ألمح إلى أن إسرائيل "ستتولّى المهمة بالطريقة الصعبة" إذا لم يتم نزع سلاح حماس طوعًا.

🔹 المحللون العرب، ومنهم غيث العمري من معهد واشنطن، يرون أن الدول العربية لن تنشر قواتها في غزة خشية الاصطدام بحماس أو أن يُنظر إليها كمنفّذة لمصالح إسرائيل.

ومن بين الدول التي نوقشت مشاركتها في القوة: إندونيسيا، مصر، تركيا وأذربيجان.

رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو أعلن أمام الأمم المتحدة استعداد بلاده لإرسال أكثر من 20 ألف جندي لـ"المساعدة في تحقيق السلام في غزة"، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة للانضمام إلى قوة مراقبة للهدنة – لكن إسرائيل تتشكك في دور تركي بارز بسبب مواقف أردوغان العدائية تجاهها في السنوات الأخيرة.

أما بشأن السلطة الفلسطينية، فقد رفض نتنياهو تمامًا أي دور لها في حكم غزة، وأقرّ مجلس وزرائه أن السلطة لن تتولى إدارة القطاع.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إن السلطة ستعمل "بشكل تدريجي" في غزة بعد الحرب، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا، معترفًا بوجود "الكثير من الترتيبات غير المكتملة" في ما يتعلق بالإدارة والأمن واللوجستيات، بينما تُدرّب مصر والأردن بعض ضباطها استعدادًا لذلك.