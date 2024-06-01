حزب الله يتبنى مسؤولية قصف كريات شمونة وإسرائيل ترد

في كريات شمونة، تم اكتشاف سقوط صاروخين عند الظهر في منطقة المدينة، أحدهما في قاعدة جيفور العسكرية والآخر في سوبر ماركت مغلق. لحقت أضرار بالقاعدة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات والمباني في المدينة، دون وقوع إصابات بشرية. اندلعت عدة حرائق في المنطقة، وتم إرسال فرق الإطفاء إلى مكان الحادث.

تبنى حزب الله المسؤولية عن إطلاق خمسة قذائف مختلفة، وذكر أن القاعدة التي تم استهدافها هي معسكر جيفور. وأفاد حزب الله بأنه أطلق صاروخين من طراز بركان باتجاه كريات شمونة رداً على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وخاصة الهجوم في عين كانا الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

ذكرت بلدية كريات شمونة أنه تم رصد إطلاقين من لبنان باتجاه المدينة، وتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات والمركبات. وأكدت البلدية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جسدية، وطالبت السكان بالبقاء بالقرب من الأماكن المحمية وتجنب القدوم إلى مواقع التحطم للسماح لقوات الطوارئ بتنفيذ عملها دون انقطاع.

منذ صباح اليوم، انطلقت صفارات الإنذار عدة مرات في مستوطنات الجليل. أحد رؤساء المجالس تحدث عن إطلاق "عشرات الصواريخ" خلال النهار، بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق ستة صواريخ على المستوطنات الشمالية منذ صباح اليوم.