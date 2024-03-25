التغطية متواصلة| حزب الله يزعم أنه نفذ هجومًا قبل الفجر بالقرب من الحدود
لم ترد تقارير من الجانب الإسرائيلي عن هجوم على القوات أو إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود
أعلن حزب الله أنه قصفت مجموعة من الجنود بالقرب من الحدود في الجليل. مشيرا إلى أن الهجوم وقع في الساعة 3:15 صباحًا، فيما لم ترد تقارير من الجانب الإسرائيلي عن هجوم على القوات أو إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود.
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تقارير فلسطينية تشكف عن مداهمات واشتباكات في أنحاء الضفة الغربية
أفادت تقارير فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بينما نفذ الجيش مداهمات في عدة مناطق في أنحاء الضفة الغربية.
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، قوافل عسكرية تتحرك عبر المدن القريبة من رام الله وجنين والخليل.
https://twitter.com/i/web/status/1772068095365935184
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