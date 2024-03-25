التغطية متواصلة| حزب الله يزعم أنه نفذ هجومًا قبل الفجر بالقرب من الحدود

لم ترد تقارير من الجانب الإسرائيلي عن هجوم على القوات أو إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود

i24NEWS
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دخان يتصاعد في شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من جنوب لبنان، الثلاثاء 27 فبراير 2024.
دخان يتصاعد في شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من جنوب لبنان، الثلاثاء 27 فبراير 2024.AP Photo/Ariel Schalit

أعلن حزب الله أنه قصفت مجموعة من الجنود بالقرب من الحدود في الجليل. مشيرا إلى أن الهجوم وقع في الساعة 3:15 صباحًا، فيما لم ترد تقارير من الجانب الإسرائيلي عن هجوم على القوات أو إطلاق صواريخ بالقرب من الحدود.

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تقارير فلسطينية تشكف عن مداهمات واشتباكات في أنحاء الضفة الغربية

أفادت تقارير فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين بينما نفذ الجيش مداهمات في عدة مناطق في أنحاء الضفة الغربية.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، قوافل عسكرية تتحرك عبر المدن القريبة من رام الله وجنين والخليل.

https://twitter.com/i/web/status/1772068095365935184

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