على خلفية الاحتجاجات في غزة: نتنياهو يعقد جلسة أمنية خاصة ويوجه تحذيرًا لحماس

كما سيتوجه غدا الخميس 200 فلسطيني من سكان غزة لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية

i24NEWS
i24NEWS
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مظاهرات في الشجاعية
مظاهرات في الشجاعية AP Photo/Fatima Shbair

على خلفية التطورات الدراماتيكية في قطاع غزة، حيث يتظاهر الكثيرون ضد حماس والحرب، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الأربعاء) مناقشة خاصة مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول استمرار القتال. وتستعد إسرائيل لزيادة الضغوط المدنية على حماس بهدف إعادتها إلى طاولة المفاوضات.

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 وإلى جانب الضغوط المدنية، أرسل نتنياهو اليوم تحذيرا إلى حماس بأن الجيش الإسرائيلي قد يستولي على أراضي في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتوجه غدًا 200 فلسطيني من سكان قطاع غزة جواً إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج الطبي. منذ بداية الحرب غادر القطاع أكثر من 60 ألف فلسطيني. 

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