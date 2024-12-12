مستشار بايدن في ختام اللقاء مع نتنياهو: "هو مستعد للصفقة"

بعد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين: عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مؤتمرا صحفيا مساء اليوم (الخميس)، تناول خلاله الأحداث التي عنونت الأيام القليلة الماضية على مختلف الجبهات. وكان من بين المواضيع التي طرحت مسألة المختطفين ومحادثات التفاوض بين إسرائيل وحماس. وخرج المسؤول الأميركي بقناعة أن "نتنياهو مستعد للتوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أنه سيذهب إلى الدوحة "لإتمامها في أسرع وقت ممكن. لقد كنا في الماضي في مكان مشابه، لذا فمن الأفضل توخي الحذر بموضوع التصريحات حول هذا الموضوع، لكن الشعور هو أننا قريبون حقًا".

وأضاف سوليفان التي جاءت أقواله على خلفية الادعاء بأن رئيس الوزراء ينتظر دخول ترامب الى البيت الأبيض: "هناك أسباب كثيرة وراء وجوب تنفيذ الاتفاق على مراحل. أولها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. والمرحلة الثانية ستكون بناء الثقة بفضل نجاح المرحلة الأولى والمضي قدما من هناك". ولم يبد المستشار الأمني لبايدن مقتنعا بوضع نتنياهو ذلك الادعاء عقبة بوجه إبرام الصفقة وقال: "أعتقد أن كل يوم يمر يزيد من الخطر على سلامة المختطفين. وبمجرد أن نتمكن من الاتفاق حول هذه الصفقة، يتوجب علينا تنفيذها".

Mohammed AL-RIFAI / AFP

وأوضح أن الولايات المتحدة ملتزمة ببذل جهد فيما يتعلق بالمضي قدماً في صفقة المختطفين: "في الوقت الحالي نحن نركز عليها، قبل عام كان هناك اتفاق، والآن نحن بحاجة إلى التركيز على المختطفين المتبقين وإعادتهم جميعاً. لقد قلت لعائلات المختطفين الذين التقيت بهم والذين كانوا معي في قلبي خلال لقائي مع نتنياهو، إنني سأفعل كل ما في وسعي لإعادة أحبائهم".

وربط سوليفان في كلمته بين هجوم السابع من اكتوبر وإيران باعتبارها هي التي ترسل أذرعها وتنشط الإرهاب في الشرق الأوسط، وفق قوله. "ينسى الناس الأمر الأساسي، وهو أن إسرائيل لم تبدأ الحرب، بل حماس هي التي بدأت الحرب. ولم يعد قادة حماس موجودين هنا وسقط نظام الأسد في سوريا. وعندما قال الرئيس بايدن لا تفعلوا ذلك، كان هذا ما يعنيه، وما زال يعني ذلك. ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير، إسرائيل باتت أقوى وإيران أضعف». وأضاف: "الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بعدم حصول إيران على سلاح نووي أبدا".