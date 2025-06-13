مسؤول إسرائيلي: نستعد لرد إيراني يشمل إطلاق صواريخ باليستية "خلال ساعات" || تغطية متواصلة
سماع دوي انفجارات في طهران ونطنز وفوردو • قيادة الجبهة الداخلية: عند تلقي تحذير، يجب البقاء في منطقة محمية - حتى إشعار آخر • الغارات أسفرت عن اغتيال عدد كبير من القيادات الإيرانية
شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة). وبحسب التقارير، سُمعت انفجارات في طهران ونطنز. وصرح مصدر أمني لـ i24NEWS بأن "احتمالات استهداف هيئة الأركان العامة الإيرانية، بمن فيهم رئيس الأركان الإيراني، وكبار العلماء النوويين، تتزايد". هذا وأعلن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، على الفور حالة استنفار في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء دولة إسرائيل. وتم إغلاق المجال الجوي. ووفقاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، يجب البقاء بالقرب من المناطق المحمية.
تقرير إيراني: مقتل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في غارات إسرائيلية
أفادت وكالة أنباء فارس أن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري قُتل أيضًا في غارات إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
إيران تهدد الولايات المتحدة أيضًا: "الثمن سيكون باهظًا"
صرح المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شيخارجي، بأن "إسرائيل تحركت بمساعدة الولايات المتحدة وهاجمت مناطق سكنية"، وهدد الولايات المتحدة قائلًا: "ستدفع ثمنًا باهظًا وعليها أن تتوقع ردًا قويًا".
إيران توضح: خامنئي على قيد الحياة
أفاد مصدر أمني لوكالة رويترز أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على قيد الحياة ويتلقى تحديثات منتظمة عن الوضع.
نتنياهو وكاتس قررا شن العملية يوم الاثنين، ووافق الكابينيت على الهجوم الليلة
أفاد مصدر أمني أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس وقّعا أمر "حالة تأهب الجيش الإسرائيلي" يوم الاثنين الماضي، بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير، وحددا موعدًا مستهدفًا لبدء العملية - الليلة. وتمت الموافقة أخيرًا على الهجوم على إيران الليلة في اجتماع الكابينيت.
البيت الأبيض: ترامب سيحضر اجتماعًا لمجلس الأمن القومي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر اجتماعًا لمجلس الأمن القومي صباح الجمعة
إيران: مقتل علماء نوويين في غارة جوية
أكدت إيران مقتل فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في غارة جوية إسرائيلية. كما أعلنت عن مقتل العالمين النوويين محمد مهدي طهراني وفريدون عباسي.
نيويورك تايمز: إسرائيل تهاجم ست قواعد عسكرية على الأقل حول طهران
أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل هاجمت ست قواعد عسكرية على الأقل حول طهران، بما في ذلك بارشين. إضافةً إلى ذلك، ووفقًا لأربعة مسؤولين إيرانيين كبار، تعرّضت مساكن في مجمعين شديدي الحراسة لقادة عسكريين وعدة مبانٍ سكنية حول طهران لهجمات فيما يبدو أنها اغتيالات مُستهدفة.
⭕ مصدر إيراني لرويترز: إيران تخطط لـ"رد قاس" على الهجوم الإسرائيلي
التلفزيون الإيراني: مقتل قائد الحرس الثوري
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي.
مصدر إسرائيلي: بالإضافة إلى الهجمات، قاد الموساد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران.
صرح مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأنه بالإضافة إلى الغارات الجوية المكثفة، قاد الموساد سلسلة من عمليات إحباط سرية في قلب إيران. صُممت هذه العمليات لتدمير منظومة الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية وقدراتها الدفاعية الجوية.
وزير الخارجية الإسرائيلي يُجري محادثات مع نظرائه الدوليين: "قررنا إزالة خطر الإبادة الإيراني"
أفادت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية جدعون ساعر يُجري حاليًا سلسلة من المحادثات السياسية مع نظرائه الدوليين بشأن قرار الكابنيت "إزالة خطر الإبادة الإيراني" والإجراء الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي لاحقًا. كما أُفيد بأن وزارة الخارجية انتقلت إلى حالة الطوارئ، وشُكِّلت فرقة عمل للطوارئ تُدير جميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم. وأضافت الوزارة: "ستعمل البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية سياسيًا وإعلاميًا في جميع المجالات لخلق غطاء شرعي سياسي للعملية العسكرية".
الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تعرضه لهجمات صاروخية كثيفة من اليمن ولبنان
يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية تعرضه لوابل كثيف من الصواريخ من اليمن ولبنان، بالإضافة إلى عمليات من سوريا قد تقوم بها الجماعات الموالية لإيران. العملية الرئيسية يقوم بها سلاح الجو، لكن قيادة الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية في حالة تأهب قصوى. علاوة على ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لأيام، وربما أسابيع، من حرب فعلية مباشرة مع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. ويقول الجيش إن إيران خططت أيضًا لتقويض الأنظمة القريبة من إسرائيل.
نيويورك تايمز: "هجوم على مجمع سكني لكبار القادة العسكريين الإيرانيين".
أفاد موقع "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن المجمع السكني في طهران الذي يقطنه كبار القادة العسكريين في الجيش الإيراني تعرض لهجوم. ووفقاً للتقرير، تعرضت ثلاثة مبانٍ للهجوم.
مسؤول أمني لـi24NEWS: "تتزايد احتمالات إحباط هيئة الأركان العامة الإيرانية، بما في ذلك رئيس الأركان الإيراني، وكبار العلماء النوويين في الضربة الاستباقية"
أُرسلت آلاف الأوامر العسكرية من الدرجة الثامنة إلى العسكريين في جميع أنحاء إسرائيل. ووُضع الجيش الإسرائيلي والشرطة وخدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى في جميع القطاعات
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدم وجود أي صلة للولايات المتحدة بالهجمات على إيران. في الوقت نفسه، تُجري الولايات المتحدة استعدادات للتصدي لمهاجمة قواعد عسكرية في الشرق الأوسط.
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