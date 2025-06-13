الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تعرضه لهجمات صاروخية كثيفة من اليمن ولبنان

يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية تعرضه لوابل كثيف من الصواريخ من اليمن ولبنان، بالإضافة إلى عمليات من سوريا قد تقوم بها الجماعات الموالية لإيران. العملية الرئيسية يقوم بها سلاح الجو، لكن قيادة الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية في حالة تأهب قصوى. علاوة على ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لأيام، وربما أسابيع، من حرب فعلية مباشرة مع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. ويقول الجيش إن إيران خططت أيضًا لتقويض الأنظمة القريبة من إسرائيل.