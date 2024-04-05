تقرير: الوزيران سموتريتش وبن غفير يعارضان إقالة الضابط المتورط بإطلاق النار على عمال الإغاثة

كشف التحقيق في مقتل سبعة موظفين يعملون في "المطبخ المركزي العالمي- (WCK)"عن سلسلة إخفاقات في القرارات والتنفيذ ما دفع رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى اتخاذ قرار عزل اثنين من الضباط. لكن إقالة العقيد نوحي ماندل أثارت انتقادات من جانب أعضاء الحكومة وداخل المؤسسة العسكرية أيضا، وفق النشر في واينت.

وفقا للتحقيق فقد تمت إقالة ماندل العقيد في الاحتياط رئيس أركان لواء ناحال، والضابط في تشكيل النار برتبة رائد. كما سيتم توبيخ قائد القيادة الجنوبية، العقيد يارون فينكلمان، ولواء ناحال، المقدم يائير زوكرمان، وقائد الفرقة 162، المقدم إيتسيك كوهين، بوصفهم مسؤولين عن الإشراف على تنفيذ الأوامر.

يحظى ماندل (55 عاما) بتقدير المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورئيس الأركان هرتسي هليفي نفسه بسبب سجله اللامع في خدمة المؤسسة حيث خدم سابقا في لواء البقاع وقبل خروجه إلى التقاعد شغل منصب نائب قائد فرقة غزة ثم استلم رئاسة هيئة الطوارئ الوطنية.

خرج وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد قرار فصل مندل الذي يسكن في مستوطنة كرمي تسور في الضفة الغربية وأب لستة أولاد. فقد هاجم سموتريش قرار رئيس الأركان "بجعل العقيد ماندل كبش فداء". ووصف ذلك بالأمر الشائن. وأضاف: "الجيش يحتاج إلى قادة استباقيين وهجوميين يريدون هزيمة العدو. لدينا ما يكفي من كبار القادة الذين لم يسعوا جاهدين لهزيمة العدو في ساحة المعركة وما زالوا يفضلون التقنيات والأساليب التي فشلت. إن قرار رئيس الأركان ينتقص من ثقة الجمهور بالقيادة العليا".

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ولم يكن موقف وزير الأمن القومي مختلفا بهذا الصدد فقد قال بن غفير: " إن قرار رئيس الأركان إقالة كبار الضباط هو تخل عن الجنود في خضم الحرب وخطأ فادح يدل على الضعف. حتى لو كانت هناك أخطاء في تشخيص (الهدف)، فإنه في الحرب يتم دعم الجنود وبالتأكيد لا تتم محاكمتهم في محكمة ميدانية".

وتحدث بعض الضباط والعسكريين عن عدم الوضوح فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية حيث تختلط التعليمات في صرامتها حيال قواعد فتح النار والتي تحظر إطلاق النار على القوافل الإنسانية والمواقف حيث يقترب مسلحون من القوافل.

أما القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي فقالت بوضوح أن ماندل وضابط تشكيل النار تجاوزا بشكل لا لبس فيه حدود المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهما عبر موافقتهما على إطلاق النار، متجاهلين طلب الإذن من قائد اللواء أو قائد الفرقة لإطلاق النار من الطائرات بدون طيار. ولو فعلا لكان بالإمكان تقليل حدة الكارثة لا سيما أن إطلاق النار جاء على مراحل بفاصل زمني بين الصواريخ.