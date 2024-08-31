أعضاء المعارضة الإسرائيلية يطالبون عقد نقاش عاجل بلجنة الخارجية والأمن البرلمانية حول وضع تحقيق أهداف الحرب

بعد النقاش العاصف في الكابينيت، توجه مساء اليوم (السبت) أعضاء المعارضة الإسرائيلية: غادي آيزنكوت، ميراف ميخائيلي، إليعازر شتيرن، شارون نير، رام بن باراك ومئير كوهين، إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن مطالبين بإجراء نقاش عاجل بشأن وضع تحقيق أهداف الحرب – بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى إدلشتاين ما يلي: "لقد مر 11 شهرًا على الإخفاق الأخطر في تاريخ إسرائيل واندلاع الحرب في 7 أكتوبر، والتي حدثت خلالها تغييرات مهمة في ساحة الحرب. رئيس الحكومة يرفض تحديث أهداف الحرب بالشكل المطلوب والسليم لصالح تحقيقها والسعي لتحقيق النصر في الحرب: بل وأكثر من ذلك، صدرت في الأيام الأخيرة سلسلة من القرارات المنفصلة عن أي سياق استراتيجي وفي غياب حوار مسؤول ومتعمق كما هو مطلوب، بطريقة يمكن أن تزيد من تفاقم وضع دولة إسرائيل وتؤدي إلى ضرر عميق وطويل المدى للأمن القومي، والشعور بالأمن والقدرة الوطنية على الصمود لدى مواطني إسرائيل".

"الفشل في الوفاء بالواجب الأخلاقي الأسمى المتمثل في إعادة 107 مختطفين، أحياء وأموات، من أسر حماس، يتعارض مع أهداف الحرب والمصلحة الإسرائيلية؛ الفشل في دفع الحل لمئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، فيما يتم إجلاء سكان مناطق بأكملها من البلاد من منازلهم، وتهجيرهم من بلداتهم التي أصبح بعضها قرى خراب، يعد انتهاكا خطيرا آخر للعقد الأساسي بين الدولة ومواطنيها ويؤدي إلى الإضرار بالقدرة على الانتصار في الحرب, القرار الذي اتخذ في منتصف الليل من قبل الكابنيت في غياب نقاش متعمق كما هو مطلوب، ويتعارض مع مواقف المؤسسة الأمنية وبعض الوزراء أنفسهم؛حول عواقب البقاء الدائم في قطاع غزة: إن إهمال حياة الرجال والنساء الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس له آثار هائلة على الأمن القومي لدولة إسرائيل ومكانة إسرائيل وعلاقاتها الإقليمية والدولية، وانهيار الاستجابة الأمنية في الضفة الغربية، إلى حد احتمال حدوث تصعيد واسع وفقدان السيطرة على المنطقة".

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وفي الختام كتبوا: "نظرا للفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ورفض تحديد أهداف جديدة، فضلا عن اتخاذ سلسلة من القرارات التي تعرض الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل للخطر، فإننا ندعو بأسرع وقت ممكن رئيس الحكومة للنقاش في اللجنة، لاستعراض وجهة نظره الاستراتيجية وحالة تحقيق الأهداف".