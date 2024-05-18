عائلة المختطفة شاني لوك بعد استعادة جثمان ابنتهم من غزة: "نريد أن نتذكرها باعتبارها الشخص الجميل والمحب للسلام"

بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس (الجمعة) عن استعادة جثمان المختطفة شاني لوك، قدمت عائلتها تصريحا خاص بأنهم حصلوا على "نوع من إغلاق الدائرة"، وكانت لوك أختطفت من حفل "هنوفا".

وكتبت العائلة في بيان لها: "حضر الجيش الإسرائيلي اليوم إلى منزلنا وأبلغنا أنهم تمكنوا من انتشال جثمان ابنتنا شاني من أنفاق حماس في غزة وإعادتها إلى إسرائيل. كل خبر مثل هذا يعيدنا إلى اللحظة الرهيبة عندما اكتشفنا أن ابنتنا الحبيبة قُتلت بوحشية على يد حماس في 7 أكتوبر".

وتابع البيان :"مع ذلك، من المريح أيضا استعادة الجثمان، وحاليا يمكننا دفتها بمكان قريب. هذا الأمر يعطينا نوع من إغلاق الدائرة. نحن نريد أن نتذكر شاني باعتبارها الشخص الجميل والمحب للسلام، والتي أحبت الموسيقى الرقص والحياة. هي جلبت لنا ولأشخاص كثر في العالم النور والايمان بالخير، وبهذه الطريقة نختار أن نتذكر شاني".