خطوة بخطوة -كيف يمكن مواجهة مسيرة انتحارية واعتراضها بنجاح؟

عندما يكون تركيز قوات الجيش الإسرائيلي داخل مناطق القتال وفي وفي الميدان وليس في السماء، ويأتي فجأة بلاغ عاجل: مسيرة انتحارية تقترب. في غضون فترة قصيرة، تقوم العناصر في مراكز المراقبة التي تجلس خارج ساحة المعركة، وترصد الجسم المعادي في السماء، وتحدد مسار طريقه وتحذر القوات لتحييده.

على مدار سنوات يواجه الجيش الإسرائيلي تهديدات الصواريخ والقذائف الصاروخية بطرق مختلفة، لكن في السنوات الأخيرة دخل تهديد جديد وهو أقرب الى الأرض: تهديد المسيرات والأجسام الطائرة. هذه أدوات صغيرة ومراوغة ودقيقة تجمع المعلومات الاستخبارية، ولكنها في بعض الأحيان تكون قادرة أيضًا على توجيه الهدف وإصابته.

هناك وحدات مخصصة في القوات الجوية، تستعد كل منها لنفس السيناريو، حيث تقوم جهة معادية بإطلاق طائرة بدون طيار باتجاه إسرائيل. تتلقى المسيرة أمرًا بالإقلاع والوصول إلى النقطة المحددة لها وإسقاط قنبلة. كل هذا يحدث في غضون دقائق.

IDF Spokesperson

وتوضح الرائد’س’ قائدة "غرفة التحكم الوحدوية بالقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي :"نحن نتعامل بشكل أساسي مع الأجسام الطائرة الصغيرة والطائرات بدون طيار"، وتابعت "هذا عالم احترافي يختلف عن الصواريخ أو الطائرات، فالطائرات المسيرة تهدد الأصول الاستراتيجية والقوات العاملة، سواء على الحدود أو في عمق أراضي العدو".

تعمل إدارة التحكم على تحديد كل مركبة تحلق في الجو - سواء كانت طائرات مسيرة تابعة للجبش لإسرائيلي تطلقها الوحدات والفرق المختلفة، وبطبيعة الحال أيضًا تلك المعادية التي حاول التسلل إلى إسرائيل. كل فريق عسكري إسرائيلي في الميدان يريد أن يطلق مسيرة، يجب عليه أولاً إبلاغ مركز إدارة التحكم والحصول على الموافقة المطلوبة.

وهكذا، يستطيع كل قائد وحدة في الميدان أن يطلق مسيرته ويحصل على صورة ظرفية للوضع دون الاعتماد على أجهزة أخرى في الجيش، مما يعطي المزيد من العيون في الميدان، دون تعقيدات وتضييع للوقت.

كيف يمكن إسقاط طائرة بدون طيار – خطوة بخطوة؟

في المركز يجلس أفراد القوات الجوية الذين تدربوا في وحدة التحكم الجوي جنبًا إلى جنب، جنبًا إلى جنب مع أفراد مراقبة تجميع المعلومات الجوية، ويبدأون معًا في تحديد المواقع: بمساعدة الأدوات المنتشرة في الميدان، يحددون المسيرات الصغيرة السماء بمجرد تلقي تحذير بشأن مركبة مجهولة الهوية - يبدأون في تصنيفها.

في المقابل، يقومون بتحذير القوات الموجودة في الميدان. وتقول الرائد ’س’ "في نهاية الأمر، هذا هو الجزء الذي ينقذ الأرواح"، وتابعت "هناك تهديدات يصعب الرد عليها والفهم بالضبط مكان هدفها بهذه السرعة، لذلك نمنح القوات الوقت الكافي لحماية نفسها، في حال انفجرت المسيرة، لن تؤذي أحداً"

خلال الحرب، قاموا بتطوير تطبيق مبتكر لمركز التحكم والمراقبة، والذي يحذر المقاتلين المعنيين بشكل فوري عند اكتشاف التهديد ذي الصلة. وعلى الرغم من السرعة، فإنهم لا يخاطرون مع تحذير واحد، وفورا بعد الاكتشاف مباشرة يتأكدون أيضًا من أن الجميع الذي تلقوا الرسالة محميين بالفعل.

والآن تبقى الخطوة الأخيرة: بمساعدة التشويش والوسائل الأخرى، يتم اعتراض الجسم الطائر. وتوضح قائدة مركز المراقبة أن "هناك قائد في المركز مهمته، هي الضغط على الزر لتفعيل الإجراءات، وأحيانا يوجه القوات الجوية لاستخدام قدرات خاصة للمساعدة في إحباط الهدف". قد تبدو العملية معقدة، ولكنها تستغرق بضع دقائق، بدءًا من التحذير وحتى الاعتراض.

طوال فترة الحرب، زادت الحاجة إلى مركز المراقبة، ومؤخرًا تمكنوا من اعتراض عدة طائرات بدون طيار تحمل متفجرات في المنطقة الشمالية، وكانت في طريقها لمحاولة ضرب القوات الإسرائيلية

وتوضح الرائد ’س’ "نظرًا لأن هذه الأحداث سريعة جدًا وعاجلة، فإننا دائمًا على اتصال مع القوة في الطرف الأخر ومع تحكم سلاح الجوي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نعرف بها أن كل شيء تم تنفيذه بشكل مثالي من البداية إلى النهاية،" وتابعت: "نعمل على مدار الساعة لتوفير أكبر قدر ممكن من الهدوء، والحفاظ على الأمن".

ويلخص الكابتن ’ي’ إنه "مع اندلاع الحرب، أدركنا أكثر مدى خطورة هذا التهديد وفتكه، على الرغم من أن الأداة نفسها رخيصة وسهلة الاستخدام" وتابع "نحن لا ننوي انتظار رؤية التحسينات لدى العدو، نحن نهدف بالفعل إلى إضافة المزيد والمزيد من الوسائل التكنولوجية لإحباط التهديدات ضدنا".