"قضية السلوك غير الأخلاقي لقائد لواء المظليين": قادة تحت قيادته "أجبروا" للتوقيع على رسالة دعم لقائدهم

عقب كشف i24NEWS: المراسل العسكري للقناة يانون شالوم يتاح أفاد اليوم (الجمعة) أن القادة النظاميين تحت قيادة العقيد عامي بيطون مباشرة "أجبروا" على التوقيع على خطاب دعم له، وذلك في ظل العديد من الشكاوى التي نشرت ضده كما ننشر من الشهادات الواردة الى i24NEWS أن بعض الضباط الموقعين شهدوا بأنهم تعرضوا للضغط للتوقيع على خطاب الدعم للقائد بسبب الخوف من أن يتم "وصمهم" اذا لم يوقعوا.

ومن بين أمور أخرى، كتب القادة: "قائد اللواء محارب شجاع، شخصيته مختلفة تمامًا عن الشخصية الموصوفة في رسالة الادعاءات". الرسالة التي حصلت عليها i24NEWS تم إرسالها إلى سلسلة القيادة فوق المظليين – فالدن جولدفوس، القائد السابق للفرقة 98، على الرغم من أنه لا يتحمل أي مسؤولية قيادية عما حدث.

للتذكير، نشرنا الليلة الماضية أنه في مركز التحقيقات الذي يجريه الجيش الإسرائيلي ضد العقيد بيطون، هناك حادثة في قطاع غزة قُتل فيها جندي وأصيب ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة. وفقا لتحقيق سري للجيش الإسرائيلي حصلت عليه i24NEWS، تلقت سرية مناورة أمرا بمغادرة المنزل الآمن الذي كانت تقيم فيه، لصالح البحث عن منزل جديد - وهو أمر تم تلقيه في وضح النهار. وهذا حدث غير معتاد في الأيام الأولى من القتال، لأنه بسبب الخطر، تناور القوات بشكل شبه دائم في ساعات الليل.

في هذه الأثناء، يحقق الجيش الإسرائيلي في العديد من الادعاءات الإضافية التي قدمها القادة برتبة عريف وفريق حول السلوك غير اللائق للواء المظليين، العقيد عامي بيطون. هذه شهادات ضباط من ماضيه خدموا بالقرب منه لفترة طويلة وأغلبها تأتي خلال الحرب. من هذه الادعاءات تنشأ أوجه القصور فيما يتعلق بالسلوك أثناء الحرب والاشتباكات والمواجهات.