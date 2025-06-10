نشر أول: إسرائيل تغتال مسلحين حاولوا استهداف ميلشيا أبو شباب في غزة

نشر أول: قتلت إسرائيل ليلة أمس (الاثنين) مسلحين من حماس حاولوا مهاجمة ميليشيا ياسر أبو شباب في قطاع غزة. تدخل الجيش الإسرائيلي في اشتباك بأسلحة نارية بين الجانبين، ونفذ غارة جوية لدعم أبو شباب.

اندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبد كل منهما عددًا من القتلى.

على غير العادة، أُرسلت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت الحادث، ثم هاجمت أربعة من عناصر حماس. ويُعدّ هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف فقط إلى مساعدة ميليشيا أبو شباب.

قد يعجبك أيضًا -

في هذه الأثناء، أعلنت الميليشيا صباح اليوم عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

كتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو الشباب، في منشور على فيسبوك أن "مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينًا لمجموعة من ذراع حماس". وأضاف: "استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة... وعادت المجموعة إلى قواعدها". كما أضاف في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين قُتلوا على أيديهم. خلال الحرب.

يُذكر أنه عُلم مؤخرًا أن إسرائيل تُسلح ميليشيا أبو شباب بهدف مساعدتها في الحرب ضد حماس. ومن بين أمور أخرى، استُخدمت المجموعة لتأمين طرق توزيع المساعدات الإنسانية. أكد مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS الأسبوع الماضي أن "إسرائيل تنقل بالفعل أسلحة إلى جماعات في غزة - لمحاربة حماس. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا خلال العامين الماضيين". كما أفادت التقارير أن الأسلحة الموزعة على منظمات المعارضة لحماس في قطاع غزة صودرت من حماس.