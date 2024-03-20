التغطية متواصلة| اتفاق الكونجرس يمنع الولايات المتحدة من تمويل "الأونروا" حتى 2025

بريطانيا : 2000 طن من المساعدات الغذائية دخلت غزة

قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء إن أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية عبرت إلى غزة عبر الأردن ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وأفادت وكالات الإغاثة عن نقص واسع النطاق في الغذاء والأدوية والمياه النظيفة في غزة، وتوقع تقرير مدعوم من الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن حوالي نصف السكان في جميع أنحاء قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا".