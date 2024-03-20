التغطية متواصلة| اتفاق الكونجرس يمنع الولايات المتحدة من تمويل "الأونروا" حتى 2025
فرض حظر على التمويل الأمريكي للأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لشؤون الفلسطينيين، حتى مارس 2025.
ذكرت مصادر مطلعة، أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى سيستمر في فرض حظر على التمويل الأمريكي للأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لشؤون الفلسطينيين، حتى مارس 2025.
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بريطانيا : 2000 طن من المساعدات الغذائية دخلت غزة
قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء إن أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية عبرت إلى غزة عبر الأردن ويقوم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتوزيعها على الأسر المحتاجة.
وأفادت وكالات الإغاثة عن نقص واسع النطاق في الغذاء والأدوية والمياه النظيفة في غزة، وتوقع تقرير مدعوم من الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن حوالي نصف السكان في جميع أنحاء قطاع غزة يواجهون "جوعا كارثيا".
لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية: تم تعيين المحامية الإسرائيلية نيكول برينر قاضية فيدرالية
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 50 صوتا مقابل 47 ضد تعيين المحامية الإسرائيلية الأمريكية نيكول برينر في منصب قاضي مرموق في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الأمريكية المسؤولة عن ولايتي فرجينيا.