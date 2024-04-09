تقرير| تفاصيل مقترح التسوية الأمريكي وردود الفعل في غزة

في أحدث تطورات الصراع، تلقت حركة حماس اقتراحاً "عنيداً" متعلقاً بتسوية شاملة تم صياغته في القاهرة. ورغم أن الاقتراح لم يلبِ مطالب الحركة بالكامل، إلا أنها أعلنت عزمها على دراسته وتقديم إجابتها للوسطاء القطريين والمصريين. من جانبها، قدرت مصادر أمريكية فرص نجاح الصفقة بنسبة 60%.

أساسيات الاقتراح تشمل عدة نقاط محورية، من بينها تركيز الاقتراح الأمريكي على تأمين عودة سكان غزة إلى شمال القطاع مقابل ضمانات إسرائيلية تتضمن تنازلات مهمة. تفاصيل العرض تضمنت زيادة عدد الغزيين المسموح بعودتهم يومياً إلى 6000 شخص، وهو عدد يتجاوز المعدل الحالي بثلاثة أضعاف. ومع ذلك، تُظهر التقارير أن إسرائيل تصر على فحص العائدين للتأكد من عدم وجود أشخاص مطلوبين ضمنهم، وهو شرط تعارضه حماس.

في سياق متصل، يتضمن الاقتراح زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بإدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً. هذا الرقم يقارب العدد القياسي لشاحنات المساعدات التي دخلت غزة مؤخراً، في أكبر عملية من نوعها منذ بداية الحرب.

بالنسبة لإطلاق سراح الأسرى، فإن الاقتراح الأمريكي يشير إلى إطلاق سراح 100 أسير في المرحلة الأولى، بينما تطالب حماس بالإفراج عن 150 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد. المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين واستكمال المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

ردود الفعل تجاه الاقتراح كانت متباينة. حماس أعلنت عن تحفظاتها، مشيرة إلى أن الاقتراح الأمريكي لا يلبي المطالب الفلسطينية بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، أثارت المقترحات المتعلقة بالأسرى والمختطفين قلقاً لدى العائلات الإسرائيلية، التي حثت على دعم الصفقة وتجنب تعطيلها من قبل وزراء متحفظين.

في ضوء هذه التطورات، يبقى الوضع متوتراً والنتيجة معلقة، حيث تتواصل المفاوضات وتتباين الآراء حول الطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق السلام والأمن لجميع الأطراف المعنية.