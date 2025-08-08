تصريح دراماتيكي ألماني: سنقيد تصدير السلاح إلى إسرائيل حتى إشعار جديد

قد يعجبك أيضًا -

أثار قرار الحكومة بالسيطرة على مدينة غزة انتقادات لاذعة حول العالم. وردًا على ذلك، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم (الجمعة) أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس"، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن بلاده "ستتوقف فورًا عن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل لاستخدامها في قطاع غزة، حتى إشعار آخر". وأكد أن "المفاوضات ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين هي أولوياتنا القصوى".

هذا تصريح عام وغامض إلى حد ما، ولا يحدد المقصود بـ "الأسلحة المُستخدمة في غزة". مع ذلك، يُقدّر حاليًا أن معظم الأسلحة مستوردة من ألمانيا، إذ إن معظم جهود الجيش مُوجّهة حاليًا إلى جبهة غزة.

تحتل ألمانيا اليوم المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، والتي تُقدر نسبتها بأكثر من 30% من وارداتها الدفاعية. يُذكر أنه في صيف عام 2023، وُقِّعت صفقة ضخمة بين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وألمانيا لبيع نظام "حيتس 3" بقيمة 3.5 مليار دولار (أي ما يعادل حوالي 14 مليار شيكل).

يُمثل القرار الحالي بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل تحولاً هاماً في العلاقات الأمنية بين البلدين. وقد سبق هذه الخطوة ضغوطٌ كبيرةٌ مورست على المستشار من قِبل شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين طالبوه بتشجيع إجراءاتٍ أكثر تطرفاً ضد إسرائيل.