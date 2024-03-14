تقرير: الولايات المتحدة ستدعم عملية دون اجتياح واسع في رفح تتركز عملياتها على تصفية كبار المسؤولين في حماس

أشار تقرير في صحيفة بوليتيكو الأربعاء إلى أن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم في إسرائيل أن إدارة الرئيس جو بايدن من شأنها أن تدعم العملية في رفح، بحيث تركز هذه على "أهداف ذات قيمة عالية لحماس" شرط أن تمتنع إسرائيل عن الدخول على نطاق واسع إلى المدينة المأهولة بنحو مليون ونصف فلسطيني يقبعون في ظروف مأساوية في أكبر مدينة خيام.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى قول المسؤولين الأمريكيين كبار إنه وفقًا للرسالة التي بلغت إسرائيل، فإن الولايات المتحدة قد تدعم عملية تشبه عملية مكافحة الإرهاب أكثر من كونها حرب شاملة. كما قال مسؤولان كبيران من إسرائيل إن القادة المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ما زالوا يتدارسون الأفكار لضمان سلامة 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في رفح وما حولها في أوضاع أقرب إلى المجاعة وفق تقارير فلسطينية.