التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته شمال القطاع وجنوبه وسط أنباء عن عملية بدون اجتياح واسع في رفح بدعم أمريكي
تواصل عملية رفح اجتذاب النار من جانب مصر تارة والولايات المتحدة تارة أخرى ويقف مصير مليون ونصف فلسطيني نازح في تلك البقعة الملاصقة للحدود المصرية في صلب الجدل
واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية الليلة الماضية في جباليا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبا وسط تقارير أمريكية عن دعم إدارة بايدن لعملية في رفح، والتي ستركز على "أهداف ذات قيمة عالية لحماس" - طالما امتنعت إسرائيل عن الدخول على نطاق واسع إلى المدينة.
تواصل عملية رفح اجتذاب النار من جانب مصر تارة والولايات المتحدة تارة أخرى ويقف مصير مليون ونصف فلسطيني نازح في تلك البقعة الملاصقة للحدود المصرية في صلب الجدل.
لمتابعة آخر تطورات الحرب خلال اليوم السابق اضغط هنا
إسماعيل هنية يلوم "عناد" إسرائيل وسط حديثه عن "فرصة" للتوصل إلى اتفاق
قالت تقارير فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت المتحدث باسم حركة فتح محمد ربيع. وفي غضون ذلك، قال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية إن "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل" لكنه ألقى باللوم على "العناد" الإسرائيلي.
متظاهرات إسرائيليات من ذوي المخطوفين لدى حماس يعترضن طريق أيالون وسط تل أبيب: "صفقة الآن"
تظاهرت عائلات المختطفين صباح اليوم الخميس في شوارع أيالون التي تعتبر شريان المواصلات المركزي في وسط البلاد. وحمل عشرات المتظاهرين لافتات تحمل صور 19 مختطفة لدى حماس منذ 160 يوما. وقالت منظمات الاحتجاج: "في واقع يبدو فيه أن المزيد من القضايا والمسائل تطرح على جدول الأعمال، فإننا نذكركم أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية وإلحاحًا من التوصل إلى اتفاق".
تقرير: الولايات المتحدة ستدعم عملية دون اجتياح واسع في رفح تتركز عملياتها على تصفية كبار المسؤولين في حماس
أشار تقرير في صحيفة بوليتيكو الأربعاء إلى أن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم في إسرائيل أن إدارة الرئيس جو بايدن من شأنها أن تدعم العملية في رفح، بحيث تركز هذه على "أهداف ذات قيمة عالية لحماس" شرط أن تمتنع إسرائيل عن الدخول على نطاق واسع إلى المدينة المأهولة بنحو مليون ونصف فلسطيني يقبعون في ظروف مأساوية في أكبر مدينة خيام.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى قول المسؤولين الأمريكيين كبار إنه وفقًا للرسالة التي بلغت إسرائيل، فإن الولايات المتحدة قد تدعم عملية تشبه عملية مكافحة الإرهاب أكثر من كونها حرب شاملة. كما قال مسؤولان كبيران من إسرائيل إن القادة المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ما زالوا يتدارسون الأفكار لضمان سلامة 1.3 مليون فلسطيني يعيشون في رفح وما حولها في أوضاع أقرب إلى المجاعة وفق تقارير فلسطينية.
تقرير: مواجهات وتبادل لإطلاق النار خلال عملية لقوات الأمن الإسرائيلية في نابلس
اندلعت مواجهات خلال عملية عسكرية لقوات الأمن الإسرائيلية في نابلس فجر اليوم الخميس. ووفقا لتقارير فلسطينية مختلفة، يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن فيما لا تزال العملية متواصلة.