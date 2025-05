لفتة مثيرة: ويتكوف يهدي عيدان ألكسندر قلادة ابنه الذي رحل قبل 20 عاما

تكريم للجندي العائد عيدان ألكسندر: قدم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لعيدان قلادة نجمة داود التي كانت مملوكة في السابق لابنه، والذي توفي في سن مبكرة.

وجاء منح القلادة خلال لقاء خاص بين الرجلين، على ما يبدو أثناء زيارته الليلة الماضية لمستشفى إيخيلوف، بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراحه من أسر حماس بعد 584 يوما.

