تبقى أربع دفعات من المرحلة الأولى من صفقة التبادل: هكذا ستتم

تمت الخطوة الرابعة من صفقة إطلاق سراح الرهائن أمس (السبت). والآن تبقى أربع جولات أخرى للمرحلة الأولى من الاتفاق، وهكذا ستتم: ثلاث جولات، في كل منها سيتم إعادة ثلاثة مختطفين؛ أما الضربة الرابعة والأخيرة فستكون في اليوم الأخير من المرحلة، اليوم الـ 42، حيث سيخرج 11 منهم، من بينهم هشام السيد وأفرا منجيستو.

كما أنه من المتوقع أن يشمل الجزء الأخير من هذه المرحلة ليس فقط المختطفين الأحياء، بل أيضًا جثامين المختطفين الثمانية المدرجين في قائمة الـ 33. وبعد المرحلة الأولى سيبقى في الأسر 24 مختطفاً لم تعتبرهم إسرائيل قتلى.

IDF Spokesperson

ونذكركم أنه تم بالأمس الإفراج عن ياردين بيباس وعوفر كالديرون وكيث سيجل من أسر حماس بعد 484 يومًا. وبعد عودتهم، أصدر أهالي المختطفين بيانا في شارع بيغن في تل أبيب. وقالت يفعات، ابنة عم عوفر كالديرون، إنه لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - "لما كان المختطفون معنا اليوم". وهاجم داني، شقيق إيتسيك إلجارت، قائلا: "نتنياهو وشركاؤه لا يتوقفون أبدا عن محاولة تخريب الاتفاق". وبالإضافة إلى ذلك، أُطلق سراح أجام بيرغر وأربيل يهود وغادي موزيس قبل يومين. وأعلن أهالي الستة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن حالتهم الصحية جيدة.