بلينكن: 'نحن لا نؤيد ولن ندعم إعادة احتلال إسرائيل لغزة'

أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلال إسرائيل لغزة.

ويأتي بيانه في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات حول مستقبل الحكم والاستقرار في غزة بعد الحرب الحالية التي وصلت ذروة غير مسبوقة حيث وجد نفسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواجهة حادة مع القيادة العسكرية وعلى رأسها وزير الأمن يوآف غالانت الذي طالبه الأربعاء بالإعلان عن عدم نية إسرائيل فرض حكم مدني أو عسكري على غزة وتحويل السيطرة إلى طرف ثالث بعيدا عن حماس، وإلا قدم استقالته.

وتوافقت دعوة غالانت مع تصريحات بلينكن الذي قال "لقد كنا واضحين للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بمستقبل غزة، فإننا لا نؤيد ولن ندعم إعادة الاحتلال الإسرائيلي. كما أننا، بالطبع، لا ندعم حكم حماس في غزة. نحن نعرف وقد رأينا إلى أين قاد ذلك الجميع مرات عديدة من أجل شعب غزة ومن أجل إسرائيل".

وشدد على ضرورة تجنب الفوضى والانفلات في غزة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وفي معرض تسليط الضوء على الحاجة إلى خطة واضحة لمرحلة ما بعد الصراع، قال بلينكن: "هذا يؤكد فقط ضرورة وجود خطة واضحة وملموسة لليوم التالي للصراع في غزة - من حيث الحكم، ومن حيث الأمن، ومن حيث إعادة بناء غزة من أجل شعبها، وهنا سيكون من المهم لإسرائيل التركيز على ذلك أيضًا".

David Azagury / U.S. Embassy Jerusalem

وأشار بلينكن أيضًا إلى العمل المستمر مع الشركاء الدوليين لمعالجة مستقبل غزة.

لقد قمنا بالكثير من العمل في هذا الشأن، كما ذكرت قبل بضعة أيام، مع شركاء في العالم العربي وخارجه على مدى عدة أشهر. ولكن من الضروري أن تقوم إسرائيل أيضًا بهذا العمل وتركز على ما يمكن ويجب أن يكون عليه المستقبل. لأنها مرة أخرى لا تستطيع ذلك، وتقول إنها لا تريد المسؤولية عن غزة".

AP Photo/Jacquelyn Martin

وفي معرض حديثه عن الوضع الإنساني وسط العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح، أعرب بلينكن عن قلقه العميق بشأن تأثير ذلك على المساعدات الإنسانية.

"أحد المخاوف العميقة لدينا هو تأثير هذه العملية المحدودة التي شهدناها حتى الآن في رفح على القدرة على تقديم المساعدة الإنسانية. لأن نقطتي الوصول الرئيسيتين في الجنوب - رفح نفسها، وكرم أبو سالم تأثرتا جراء تداعيات الصراع في الجنوب.

كما تحدث بلينكن عن أنه "بالرغم من أن إسرائيل شرعت باتخاذ خطوات مهمة ومطلوبة بشدة لتحسين تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة - رأينا تأثيراً سلبياً جراء القتال النشط في منطقة رفح. ونحن نرى أيضًا أن حماس تطلق النار على المعابر نفسها، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة أيضًا.