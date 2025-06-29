مقتل جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) عن مقتل الرقيب يسرائيل ناثان روزنفيلد، البالغ من العمر 20 عامًا من رعنانا، وهو جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601، تشكيل "عقفوت هبارزل" (401)، في معركة شمال قطاع غزة.

سقط الرقيب روزنفيلد في جباليا، على ما يبدو نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنى. وارتفع عدد ضحايا الحرب إلى 880 قتيلًا، حيث قُتل 21 جنديًا في يونيو/حزيران الماضي، 20 منهم في قطاع غزة.

وإعلن يوم الأربعاء خبر مقتل سبعة جنود هندسة من الكتيبة 605 في حادثة خان يونس. وذلك نتيجة زرع عبوة ناسفة في مركبة مدرعة من نوع بوما كان الجنود يتواجدون فيها في خان يونس.