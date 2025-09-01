ترامب: "الحرب تضر بإسرائيل - عليها أن تنهيها" و"إسرائيل تفقد تأثيرها في الكونغرس"

قد يعجبك أيضًا -

كشف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن "اللوبي الإسرائيلي يفقد نفوذه على الكونغرس الأمريكي"، وذلك حسبما نشر مساء اليوم (الاثنين) في "ديلي كولر".

أجرى الرئيس الأمريكي مقابلة مع صحيفة "ديلي كولر"، مدعيًا أن دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في مارس\آذار الماضي أظهرت تراجعًا في دعم إسرائيل بين الشباب الجمهوريين. كما أقرّ ترامب بإدراكه لهذا التوجه، موضحًا أن الدعم الراسخ لإسرائيل في الكونغرس أصبح من الماضي.

وقال ترامب :"أنا مدرك لذلك. إسرائيل مذهلة، لدي دعم جيد من إسرائيل. لم يفعل أحد من أجل إسرائيل أكثر مني، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على إيران، لكن عندما نعود عشرين سنة إلى الوراء، كان لإسرائيل أقوى لوبي في الكونغرس من أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو دولة رأيتها في حياتي. اليوم لم يعد لديها لوبي قوي إلى هذا الحد. هذا أمر مذهل".

أضاف ترامب: "كان هناك وقت لم يكن بإمكانك أن تقول أشياء سيئة إذا كنت تريد أن تكون سياسيًا، لم يكن بإمكانك. لكن اليوم هناك أعضاء كونغرس مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وعدد آخر، هؤلاء المجانين، لقد غيروا هذا بالفعل. إذا عدنا خمسة عشر عامًا إلى الوراء، ربما كان ذلك هو الوقت الذي بدأ فيه كل شيء. كانت إسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على الكونغرس، والآن لم يعد لديها ذلك، أنا متفاجئ قليلاً لرؤية ذلك. والناس، لقد نسوا السابع من أكتوبر. أنتم تعلمون، السابع من أكتوبر كان يومًا فظيعًا حقًا، لقد رأيت الصور. هناك أشخاص ينكرون أنه حدث على الإطلاق. هناك من ينكرون أن الهولوكوست حدثت يومًا ما. لذلك (إسرائيل) ستضطر إلى إنهاء هذه الحرب. ربما ينتصرون في الحرب، لكنهم لا ينتصرون في العالم من ناحية العلاقات العامة، أنتم تعلمون، وهذا يضرهم. خاصةً في الكونغرس."

أشار موقع "ديلي كولر" إلى أن عضوة الكونغرس الجمهورية من جورجيا، مارجوري تايلور غرين، الحليفة القديمة لترامب، أصبحت مؤخرًا أول جمهورية في مجلس النواب تدعي أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة. ستيفن بانون، مؤيد قديم آخر لترامب، أمضى الصيف يدعي أن إسرائيل ليست في الواقع حليفة للولايات المتحدة، ودعا المعسكر التابع لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى اعتباره غير موثوق به.