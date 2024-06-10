تقرير: الولايات المتحدة درست إبرام اتفاق أحادي الجانب مع حماس للإفراج عن خمسة رهائن يحملون الجنسية الأمريكية

قال كبار المسؤولين في حكومة بايدن اليوم (الاثنين) لـ NBC إن الولايات المتحدة تفكر في إبرام صفقة أحادية الجانب مع حماس، في إطارها تقوم حماس بالإفراج عن خمسة من الرهائن الأمريكيين. الرهائن هم: عيدان الكسندر، ساغي ديكل-حن، هيرش غولدبرغ-بولين، عومر نويطره وكيث سيجل.

لم يقدم الكبار أي تفاصيل حول الحافز والمقابل الذي قد تقدمه الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن المختطفين. وقد يزيد مثل هذا الإتفاق من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للموافقة على الصفقة لوقف إطلاق النار الموجودة على الأجندة.