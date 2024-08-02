التغطية متواصلة| تقرير: إسرائيل قضت على خمسة من قادة حماس في نفق تحت مدينة غزة
تقرير: الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي تحركات ميدانية ملموسة في إيران، أو أي مكان آخر بما يشير إلى أن إيران، أو الجماعات التابعة لها، تحرّك قوات أو عتاداً استعداداً لضربة عسكرية.
بعد اغتيال فؤاد شكر، الرجل الثاني في حزب الله، واغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس في طهران، تتعاطى الإدارة الأميركية بـ"هدوء" غير معتاد مع احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، فيما تتحدّث أغلب التوقعات بما فيها الإسرائيلية عن سيناريوهات كثيرة للتصعيد، وعن ضربات تستهدف الأراضي وبعض المدن الإسرائيلية.
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رئيس أركان المقاتلين في غزة: "من يهاجمنا فليعلم أننا جاهزون للذهاب بعيداً سنهاجم بقوة"
حزب الله: على إسرائيل أن تنتظر العقاب الآتي
أولمبياد باريس 2024: لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو تتأهل إلى النهائيات
تأهلت لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو في وزن فوق 78 كجم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في 15 ثانية بفضل إيبون للنهائي وضمن الحصول على ميدالية فضية أو ذهبية.
الجيش الإسرائيلي يقصف اثنين من مسلحي حزب الله في المكان الذي تم إطلاق الصواريخ منه باتجاه الجليل الأعلى
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تقرير: غارة إسرائيلية على عيتا الشعب جنوبي لبنان
فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران
قالت وزارة الخارجية الفرنسية في إرشادات نشرتها، الجمعة، إنها تنصح مواطنيها رسمياً بعدم السفر إلى إيران.
وطالبت الفرنسيين الذين لا يزالون موجودين بها بالمغادرة في أقرب وقت ممكن، نظراً لاحتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
"جمعة الغضب" لحماس: وزير الداخلية الفرنسي يطلب من الولاة "تعزيز أمن الطائفة اليهودية فورا"
بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وإعلان "يوم الغضب" الذي أعلنته حركة حماس، طلب وزير الداخلية الفرنسي من الولاة تعزيز حماية الجالية اليهودية في فرنسا.
وقال الوزير للمديرية العامة للشرطة الوطنية والمدير العام لقوات الدرك في برقية حصلت عليها قناة BFMTV ، اليوم الجمعة، إن "خطر اتخاذ إجراءات حقيقي"، مشيرا إلى "مستوى التوتر المرتفع للغاية في الشرق الأوسط ويوم الغضب الذي أعلنته حماس يوم الجمعة". ولكن أيضًا وجود “العديد من المواطنين الإسرائيليين” في فرنسا بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
تقرير: واشنطن تستعد لإرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط
قال مسؤولون أمريكيون إن "الولايات المتحدة تستعد لإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط ردا على تهديدات إيران ووكلائها في غزة ولبنان واليمن بمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة للانتقام لمقتل إسماعيل هنية هذا الأسبوع.
وقال مسؤول عسكري أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تتخذ الخطوات الضرورية لزيادة الاستعداد القتالي وحماية القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها من أي تهديدات من إيران أو الجماعات المدعومة من إيران"
ولا يزال عدد الطائرات التي سيتم إرسالها قيد المراجعة، وكذلك الموافقات النهائية من كبار المسؤولين بما في ذلك وزير الدفاع لويد جيه أوستن. وقال المسؤولون إنهم "يعملون على تشكيل الرد الأمريكي لإرسال ما يكفي من الأنواع المناسبة من الطائرات في أسرع وقت ممكن للمساعدة في حماية إسرائيل دون تصعيد الصراع"
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الولايات المتحدة والإمارات يواصلان جهودهما لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة
قالت البعثة الأمريكية في الإمارات، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الجهود الدبلوماسية لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.