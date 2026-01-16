أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن فلادمير بوتين أجرى، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين ​ورئيس الوزراء الإسرائيلي ‌بنيامين نتنياهو ناقشا الجمعة، الوضع ‍في الشرق الأوسط وإيران خلال اتصال هاتفي. وأضاف ⁠"بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا ⁠في الوساطة بشأن ‌إيران"، وأكد ⁠لرئيس ⁠الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي السياق أكد الكرملين، على أن"بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عبر الهاتف. مضيفا "سنطلعكم في المستقبل القريب جداً أيضاً على نتائج الاتصال الهاتفي مع رئيس إيران"، مضيفاً أن الوضع في المنطقة "متوتر للغاية".وتابع "يواصل الرئيس جهوده للإسهام في خفض التصعيد".