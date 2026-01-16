التغطية متواصلة| يسرائيل كاتس:"الجيش يواصل تدمير البنية التحتية لحماس في غزة"
الكرملين: "بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران"، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن فلادمير بوتين أجرى، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط وإيران خلال اتصال هاتفي. وأضاف "بوتين عرض على نتنياهو مساعدة روسيا في الوساطة بشأن إيران"، وأكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تأييده "لتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
وفي السياق أكد الكرملين، على أن"بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عبر الهاتف. مضيفا "سنطلعكم في المستقبل القريب جداً أيضاً على نتائج الاتصال الهاتفي مع رئيس إيران"، مضيفاً أن الوضع في المنطقة "متوتر للغاية".وتابع "يواصل الرئيس جهوده للإسهام في خفض التصعيد".
"اليونيفيل": "دبابة مركافا إسرائيلية أطلق الرصاص باتجاه موقعنا قرب بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان"
وزارة الخارجية الأميركية تعلن تصنيف شبكات عدة تدعم جماعة الحوثي المدرجة على لوائح الإرهاب
الجيش الإسرائيلي: "نعمل على رفع الجاهزية على كافة الجبهات في ظل التطورات الإقليمية"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه يعمل على "رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرات على جميع الجبهات، في ظل ما التطورات الإقليمية، التي تتم متابعتها بشكل مكثف، وخاصة في الأيام الأخيرة". وأضاف"رئيس هيئة الأركان إيال زمير، يعقد جلسات تقييم موقف متواصلة مع الجهات الأمنية المختصة"،وقال "من المهم أن يدرك الجمهور أن الجيش مستعد وجاهز باستمرار. ندرك حالة القلق وعدم اليقين التي تسود في الأيام الأخيرة، وهي مفهومة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة للتطورات في المنطقة".
وتابع"الجيش الإسرائيلي يستعد للتعامل مع سيناريوهات متنوعة، على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وبصورة واسعة النطاق".
الجيش الإسرائيلي: "ضرباتنا في غزة رد على انتهاك الهدنة"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "الغارات التي نفذها في قطاع غزة جاءت رداً على انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد تعرض قواته لإطلاق نار في جنوب القطاع في وقت سابق من الأسبوع"، مشيرا إلى أن ضرباته "استهدفت، أمس الخميس، عددا من عناصر حركتي حماس والجهاد، من بينهم قادة ميدانيون"، وتابع"التحرك العسكري جاء عقب إطلاق نار على قوات إسرائيلية في منطقة غرب رفح".
رويترز: لبنان يعتقل أحمد دنيا لتحويله أموالا لمقاتلين موالين للأسد في إطار مؤامرة ضد دمشق
الخزانة الأميركية: الحوثيون يجنون سنويا أكثر من ملياري دولار من مبيعات نفط غير مشروعة
الخارجية المصرية: نرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة
قال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، اليوم الجمعة، إن "مصر ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، باعتبارها آلية انتقالية مؤقتة تهدف إلى تسيير الأمور الحياتية والخدمية، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة.وأضاف"هذه الخطوات تندرج ضمن مسار متدرج وشامل يستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات، وتهيئة البيئة اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الاستقرار".
تقرير: استهداف إسرائيلي لمنزل في عيتا الشعب جنوب لبنان
المونيتور: من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في أربيل السبت
فرنسا: "لا إفلات من العقاب للمسؤولين عن القمع الدموي للاحتجاجات في إيران"
محافظ حلب: نحو 27,450 شخص خرجوا من دير حافر لمناطق سيطرة الحكومة
تقرير: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم على إيران بسبب مخاوفه بشأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
ترمب: بصفتي رئيس "مجلس السلام" أدعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر منصة "تروث سوشال" على بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال"بصفتي رئيس مجلس السلام، أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثاً، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لحكم غزة خلال مرحلتها الانتقالية.. هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاماً راسخاً بمستقبل سلمي".وأضاف: "بدعم من مصر، وتركيا وقطر، سنضمن اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس، بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة وتفكيك جميع الأنفاق.. يجب على حماس أن تفي بالتزاماتها فوراً، بما في ذلك إعادة الجثة الأخيرة إلى إسرائيل، والمضي قدماً دون تأخير نحو نزع السلاح الكامل". وتابع: "كما قلت من قبل، يمكنهم فعل ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة.. لقد عانى أهل غزة بما فيه الكفاية.. الوقت الآن مناسب".
المتحدث باسم سنتكوم : نراقب عن كثب التطورات في سوريا
قائد الأوركسترا زوبين ميهتا يلغي الحفلات في إسرائيل احتجاجًا على سياسات نتنياهو.
أعلن قائد الأوركسترا العالمي زوبين ميهتا، في مقابلة مع مجلة "إنديا توداي"،عن إلغاء جميع حفلاته في إسرائيل هذا العام، موضحًا أن هذا القرار نابع من معارضته لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين. وأوضح ميهتا أنه لا يوافق على "طريقة معالجة القضية الفلسطينية". كما أعرب عن أمله في حدوث تغيير سياسي في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. قاد زوبين ميهتا أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية لما يقرب من خمسين عامًا.
يُعدّ المايسترو الهندي البالغ من العمر 89 عامًا شخصية بارزة في الساحة الموسيقية العالمية. وكان قد ألغى بالفعل العديد من الحفلات الموسيقية في إسرائيل في نهاية العام الماضي.
حركة فتح: "نؤكد ضرورة توحيد النظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل"
الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد وجاهز في جميع الأوقات وعلى نطاق واسع
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان ، اليوم الجمعة،"لقد عززنا قدراتنا ورفعنا مستوى جاهزيتنا على جميع الحدود خلال الأسابيع الأخيرة. الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد وجاهز في جميع الأوقات وعلى نطاق واسع، سواء في الدفاع أو الهجوم. سنواصل العمل بمسؤولية وحكمة، وسأكون متواجداً هنا، وسنطلع الجمهور على آخر المستجدات عند الحاجة الفعلية."
نائب محافظ حلب: "قسد" تستولي على منازل المدنيين الفارغة بعد خروج أهلها لمناطق سيطرة الحكومة السورية
عون لقادة الجيش: المرحلة المقبلة تحتاج جهوداً إضافية لترسيخ الأمن في لبنان
قالت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن الرئيس جوزاف عون أكد خلال اجتماع مع قادة الجيش وأجهزة الأمن أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود إضافية لترسيخ الأمن والأمان في البلاد.وذكرت الرئاسة في بيان أن عون شدد خلال الاجتماع الأمني على "أهمية استمرار الجهوزية الأمنية والمتابعة الدقيقة وتوفير المعطيات التي تؤمن حسن سير العمل الأمني"، إذ حضر الاجتماع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي ووزير الداخلية أحمد الحجار وقائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية.