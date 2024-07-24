كيبوتس نير عوز يعلن استعادة جثمان مايا جورن إلى إسرائيل بعد اختطافها إلى غزة

أعلن كيبوتس نير عوز في غلاف غزة جنوب إسرائيل، مساء اليوم (الأربعاء)، عن استعادة جثمان المختطفة الراحلة مايا غورين من غزة بعد أكثر من تسعة أشهر من اختطافها.

وجاء في بيان من الكيبوتس: "بعد أكثر من تسعة أشهر من الانتظار المؤلم، أعيدت مايا غورين إلى منزلها في نير عوز اليوم. وستعود مايا إلى أرض الكيبوتس التي أحبتها وستدفن الى جوار زوجها أفنير غورين، الذي قُتل أيضًا وتم التخلي عنه في السابع من أكتوبر، وكانت مايا تبلغ من العمر 56 عامًا، وهي عضوة في كيبوتس نير أوز"

وتابع "كانت مايا أم لأسيف، بار، جال وديكل . وكانت مربية روضة أطفال وتعتني بأطفال كيبوتس بكل حب لسنوات عديدة إن الدفن هو خطوة مهمة على الطريق نحو ترميم كيبوتس نير عوز، وهو الترميم الذي لن يكتمل أبدًا دون عودة جميع المختطفين - الأحياء للترميم والقتلى للدفن. يجب علينا إعادتهم جميعًا إلى ديارهم الآن ".

وتابع البيان :"قُتلت ميا واختطفت من دار الأطفال في الكيبوتس يوم السبت في السابع من أكتوبر. إن استعادة جثمانها من قبل قوات الأمن هو إغلاق مهم لدائرة عائلة غورين ومجتمع كيبوتس نير عوز. إن جلب ميا للدفن هو خطوة هامة على الطريق نحو إعادة ترميم كيبوتس نير عوز ودولة إسرائيل، وهو ترميم لن يكتمل أبدا دون عودة جميع المختطفين - الأحياء من أجل تأهيلهم والقتلى من أجل الدفن. علينا أن نعيد الجميع إلى منازلهم الآن."