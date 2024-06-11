الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده في تفجير مبنى مفخّخ في رفح جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عن مقتل أربعة من جنوده في مبنى تم تفخيخه في وقت سابق لدخولهم المبنى في مخيم الشابورة في رفح. وبعد الانفجار، لم يتمكن رجال الإنقاذ من علاج الإصابات بسرعة، نظرا لتعرضهم لهجوم بقذائف الهاون بالتوازي، وبذلك ترتفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية في غزة الى 295.

وفيما يلي أسماء الجنود:

الرائد تال بشبيلسكي شاؤولوف، 24 عاما، من جديرا، قائد سرية يتدرب في دورية جفعاتي.

الرقيب إيتان كارلسبرون، 20 عاماً، من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية جفعاتي.

الرقيب ألموغ شالوم 19 عاماً من كيبوتس حمادية، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي.

الرقيب يائير ليفين 19 عاما من جفعات هرئيل، مقاتل يتدرب في دورية جفعاتي.

كما أصيب في نفس الحادثة ضابط في دورية جفعاتي وأربعة مقاتلين يتدربون في نفس الدورية بجروح خطيرة فضلا عن إصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة.

وتم إجلاء جميع المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.