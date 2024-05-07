التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بالقرب من معبر رفح قرب مصر

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان، امس الاثنين، أنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.

وأكد البيان على أن "حكومة الحرب قررت بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المضي قدما في الإفراج عن الأسرى وتحقيق بقية أهداف الحرب".

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