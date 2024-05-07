التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بالقرب من معبر رفح قرب مصر
قرر مجلس الحرب الإسر ائيلي بالإجماع أن "تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المضي قدما في الإفراج عن الأسرى وتحقيق بقية أهداف الحرب".
أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان، امس الاثنين، أنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء ومناقشة مقترح الهدنة في غزة الذي وافقت عليه حماس، مشددة على أنه "لا يلبي" مطالبها.
وأكد البيان على أن "حكومة الحرب قررت بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة ضغط عسكري على حماس من أجل المضي قدما في الإفراج عن الأسرى وتحقيق بقية أهداف الحرب".
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الجيش الإسرائيلي يؤكد أن اللواء 401 المدرع يسيطر على جانب قطاع غزة من معبر رفح
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إسرائيليين في غارة لطائرة بدون طيار تابعة لحزب الله في شمال إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين احتياطيين "خلال عملية عملياتية" في شمال إسرائيل. وهما رقيب أول في الاحتياط دان كامكاجي، 31 عامًا، من كفار أورانيم، ونحمان ناتان هرتز، 31 عامًا، من إلعازر، وكلاهما جنديان من كتيبة الدوريات 6551 من اللواء 551. قُتلا في غارة بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة المطلة على الحدود. مع لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر أصيب أيضا في الهجوم.
تقرير: الجيش الإسرائيلية يرفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
نشطاء إسرائيليون يمنعون شاحنات المساعدات الإنسانية من داخل إسرائيل المتجهة إلى غزة
"سنواصل منع المساعدات طوال الليل. المساعدات هي هدية تصل مباشرة إلى أيدي منظمة حماس الإرهابية بينما يعاني مختطفونا في الأسر. ولن تمر أي مساعدات حتى يعود آخر المختطفين".
أفادت مصادر أمنية تابعة لحركة حماس لقناة "الأقصى" أن مصر أبلغت رسميا هيئة معبر غزة بقرار إسرائيل عدم العمل في معبر رفح.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن قوات الجيش الإسرائيلية تستهدف بشكل نشط أهداف فلسطينية في محيط المعبر.
ووفقا للتقارير، تمركزت ثلاث دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي على بعد حوالي 200 متر من معبر رفح، وأطلقت قذائفها على المعبر طوال الليل.
وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن حركة حماس استجابت لمقترح التهدئة المقدم لكل من حماس وإسرائيل. مشيرا إلى أن "رد حماس يعتبر إيجابيا" وأعلن أنه "من المقرر أن يصل وفد قطري إلى القاهرة صباح الثلاثاء لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس".