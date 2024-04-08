تقرير: رئيس وكالة المخابرات المركزية عرض هدنة مؤقتة خلال عيد الفطر بموازاة مشاورات القاهرة

نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مصادر مطلعة أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز اقترح وقف القتال بكافة أشكاله خلال عيد الفطر الذي من المتوقع أن يبدأ غدا أو بعد غد.

ويقضي الاقترح بأن تستمر المشاورات في القاهرة خلال الهدنة لبحث اقتراحات "حل وسط" بشأن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وكذلك بشأن أعداد الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم من الجانبين، ومناطق الانسحابات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة التي تستمر 42 يوماً.

تتمسك حماس وفق التقارير بشروطها بدءا بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة النازحين إلى الشمال وإعمار غزة ودخول المساعدات. أما إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو فرفضت هذه المطالب "الخيالية" وطالبت الحركة بمطالب أكثر عقلانية بحيث توافق عليها إسرائيل.

وبحسب التقرير في الشرق فإن "عودة النازحين إلى شمال القطاع، تشكل النقطة الجوهرية في المفاوضات الدائرة بشأن تطبيق المرحلة الأولى من "تفاهمات باريس". واعتبرت إسرائيل موافقتها على عودة كبار السن والصغار إلى مخيمات تقام لهذا الغرض في مناطق محددة في الشمال خطوة باتجاه حماس. في حين تخشى حماس من مسلسل التهجير المتخفي خلف "مخيمات جديدة يجري إقامتها تحت إشراف دولي" وتطالب بعودة النازحين إلى ديارهم.

وقال مصدر عربي، لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن الولايات المتحدة طلبت من مصر وقطر الضغط على "حماس"، بينما تضغط واشنطن على إسرائيل للتوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين وهدنة مدتها 6 أسابيع.

ويشمل الطرح الأميركي أعداد وطريقة عودة النازحين إلى شمال غزة، وعدد الأسرى الذين سيفرج عنهم من الجانبين، كما يشمل مقترحاً يخص ساعات وقف تحليق طائرات الاستطلاع ووقف القتال والبدء بالتفاوض حول المرحلتين الثانية والثالثة من التهدئة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.