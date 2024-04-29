"ليست سوريا أو تركيا": هذه وجهة قادة حماس في حال غادروا قطر

على خلفية التقارير عن محاولات للتوصل الى تسوية بين صفقة المختطفين التي عرضتها إسرائيل وبين التي عرضتها حماس عن طريق مصر، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم إن الأردن ستكون وجهة القادمة لقادة الحركة للاستقرار بها في حال تركوا قطر.

هذا التصريح جاء خلال مقابلة أجراها مع قناة "العالم" الإيرانية حيث تطرق خلال المقابلة حول ما يتردد عن إمكانية انتقال حماس الى سوريا، العراق أو تركيا والتي نفاها بشكل تام وقال "كل هذا فقط لممارسة ضغوطات على القطريين" وحول اختيار الأردن قال "في الأردن يوجد شعب مضياف وكريم ، يدعم المقاومة الفلسطينية، ولدينا علاقة جيدة مع النظام الأردني".

وفي المقابلة عبر عن رأيه بالقتال في غزة وأقر :"من يقرر في قطاع غزة ومستقبل غزة هو حماس. وليس من المنطقي أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي الى غزة وتفشل، وإذن سيكون لكل طرف آخر الكلمة الأخيرة في القطاع".

وفي تعليقه على الولايات المتحدة قال :"أمريكا يمكنها وقف هذه الحرب، وأيضا مصر، لكن من خلال اتخاذ مواقف عملية. نحن نريد مواقف عملية". وتطرق الى الوساطة المصرية بين إسرائيل وحماس بصورة غير مباشرة وصرح بشكل عام إنه يجب "على الأردن ومصر أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل".