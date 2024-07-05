التغطية متواصلة| بن غفير يهدد مجددا بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس

بعد الحديث عن انفراجة في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة، خصوصاً عقب إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبدء التفاوض مع حماس على صفقة الرهائن، تتواصل الضغوط الأميركية على إسرائيل للوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

وكشفت مصادر أن بايدن أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الخميس، أن "الوقت قد حان لإنقاذ حياة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس".

كما أن وقف القتال سيشكل "نصرا سياسيا مهما" لبايدن، بعد أدائه الذي وصف بالكارثي في المناظرة الرئاسية مع منافسه، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.

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