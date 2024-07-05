التغطية متواصلة| بن غفير يهدد مجددا بإسقاط الائتلاف الحكومي في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس
كشفت مصادر أن بايدن أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الخميس، أن "الوقت قد حان لإنقاذ حياة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس"
بعد الحديث عن انفراجة في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة، خصوصاً عقب إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبدء التفاوض مع حماس على صفقة الرهائن، تتواصل الضغوط الأميركية على إسرائيل للوصول إلى حل ينهي الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.
وكشفت مصادر أن بايدن أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية جرت بينهما، أمس الخميس، أن "الوقت قد حان لإنقاذ حياة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس".
كما أن وقف القتال سيشكل "نصرا سياسيا مهما" لبايدن، بعد أدائه الذي وصف بالكارثي في المناظرة الرئاسية مع منافسه، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.
لمتابعة المدونة السابقة انقر هنا
القناة الإسرائيلية (12): غانتس يجري اتصالا مع نتنياهو ويبلغه بأن حزبه سيدعم "أي خطة مسؤولة" لوقف إطلاق النار في غزة
الجيش الإسرائيلي: "القضاء على سبعة مسلحين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه "نفذ عملية صباح اليوم الجمعة في مدينة جنينبالضفة الغربية، وقضى على سبعة مسلحين، وكان من بينهم أعضاء في الخلية المسؤولة عن التفجير الذي أدى إلى مقتل النقيب ألون ساكجيو الأسبوع الماضي"وتابع البيان"ركزت العملية، التي قادتها وحدتا النخبة دوفديفان وهاروف، على مبنى كان يختبئ فيه اثنان من المشتبه بهم همام حشاش"
على خلفية المفوضات الجارية حول صفقة وقفغ إطلاق النار وتبادل الرهائن، تحدث غانتس مع نتنياهو – وقال إنه "سيعطي الدعم الكامل لأي مخطط مسؤول"
المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التوسع الاستيطاني"
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "الحكومة المتطرفة (في إسرائيل) تلتزم بسياسات يمينية تعبر عن الحرب والاستيطان".
أردوغان: الغرب يجب أن يضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة
نقلت قناة "خبر تورك"، من بين آخرين، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: “يجب على الدول الغربية الضغط على إسرائيل لقبول أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة”، مضيفًا أنه "يعتقد أن وقف إطلاق النار النهائي ممكن"
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة التي أعادته من تركيا: "بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آمل أن يتم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غضون أيام قليلة حتى تنتهي المجازر الإسرائيلية الأخيرة".
رسميا ملك بريطانيا يعين كير ستارمر رئيسًا للوزراء
تم تعيين زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر رئيسًا للوزراء من قبل الملك تشارلز الثالث يوم الجمعة بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب يسار الوسط في الانتخابات التشريعية، وفقًا لصورة اجتماعهما التي نشرها قصر باكنغهام. وبرفقة زوجته فيكتوريا، تم استقبال محامي حقوق الإنسان السابق البالغ من العمر 61 عاما، والذي دخل السياسة قبل تسع سنوات فقط، عند منتصف النهار لمدة نصف ساعة تقريبا في قصر باكنغهام.
تقرير: سيناريوهان "أميركي وإسرائيلي" لوقف إطلاق النار في غزة
ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والتي استؤنفت، الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، إن هناك سيناريوهين أمام هذه المفاوضات، الأول أميركي والثاني حكومي إسرائيلي.
وأوضحت المصادر لـ"الشرق"، أن السيناريو الأميركي يقوم على وقف إطلاق النار بشكل متدرج، ينتهي بوقف إطلاق نار "غير معلن"، وذلك وفق معادلة الأمر الواقع "دي فاكتو" في نهاية العملية التفاوضية.
وبحسب هذا السيناريو، ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من غزة تدريجياً وصولاً إلى الانسحاب التام في نهاية العملية التفاوضية.
وسيتيح تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، للنازحين من سكان شمال قطاع غزة، للعودة إلى مناطق سكنهم، بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من شارعي الرشيد وصلاح الدين في المحور الفاصل بين شمال وادي غزة ووسط وجنوب القطاع.
وسيجري في المرحلة الأولى دخول مساعدات إنسانية واسعة للقطاع بمعدل 600 شاحنة يومياً.