تحركات لإنقاذ اتفاق الهدنة: رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتنياهو

جتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفريقه المهني مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في ديوان رئيس الوزراء بالقدس.وأوضحت البيان الصادر عن مكتبه أن الاجتماع تناول دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العلاقات الإسرائيلية – المصرية، تعزيز السلام بين البلدين، وقضايا إقليمية أخرى.

وأفادت قناة CNN بالعربية بوقت سابق عن مصدر مطّلع أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، وصل إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.

وأفادت هيئة البث الرسمية بوقت سابق بأن طائرة رجال أعمال تستخدمها أجهزة المخابرات المصرية وصلت اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل قادمة من القاهرة، وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان".

وذكرت أن الطائرة كانت تُستخدم من قبل رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد خلال زياراته للمنطقة، وكذلك في الرحلات بين القاهرة والدوحة أثناء جولات المفاوضات السابقة المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين.

تلعب مصر دورًا محوريًا في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وشاركت بشكل أساسي في جهود تحرير المختطفين الإسرائيليين من غزة.

وفي الأسبوع الماضي، استضافت مصر مؤتمرًا دوليًا في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعمل حاليًا على تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة، التي تشمل:نشر قوة دولية أجنبية في القطاع، ونزع سلاح حماس،وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة،وإعادة إعمار القطاع.