تحركات لإنقاذ اتفاق الهدنة: رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتنياهو

طائرة تابعة للمخابرات المصرية وصلت إلى إسرائيل قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة لإنقاذ اتفاق الهدنة مع حماس.

رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد يحضر قمة لدعم إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الاثنين 13 أكتوبر 2025، في شرم الشيخ، مصرAP Photo/Amr Nabil

جتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفريقه المهني مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في ديوان رئيس الوزراء بالقدس.وأوضحت البيان الصادر عن مكتبه  أن الاجتماع تناول دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العلاقات الإسرائيلية – المصرية، تعزيز السلام بين البلدين، وقضايا إقليمية أخرى.

وأفادت قناة CNN بالعربية بوقت سابق  عن مصدر مطّلع أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، وصل إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.

نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تطورات المنطقة ومعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت هيئة البث الرسمية بوقت سابق بأن طائرة رجال أعمال تستخدمها أجهزة المخابرات المصرية وصلت اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل قادمة من القاهرة، وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية "كان".

 وذكرت أن الطائرة كانت تُستخدم من قبل رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد خلال زياراته للمنطقة، وكذلك في الرحلات بين القاهرة والدوحة أثناء جولات المفاوضات السابقة المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين.

تلعب مصر دورًا محوريًا في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وشاركت بشكل أساسي في جهود تحرير المختطفين الإسرائيليين من غزة.

 وفي الأسبوع الماضي، استضافت مصر مؤتمرًا دوليًا في شرم الشيخ بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعمل حاليًا على تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة، التي تشمل:نشر قوة دولية أجنبية في القطاع، ونزع سلاح حماس،وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة،وإعادة إعمار القطاع.

