التغطية متواصلة| تقرير لبناني يتحدث عن تحسّن متوقع في العلاقات بين إسرائيل ومصر
قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس"، وذلك بعد أن تسلمت إسرائيل جثمان أحد المختطفين من قطاع غزة، وأكدت التعرف على هويته.
سيقوم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس،بزيارة إسرائيل الأسبوع الوشيك في إطار الجهود الأميركية لضمان استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم السبت. وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، أفاد نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، أمس الجمعة، بأن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى الشرق الأوسط، غدا الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة".
لمتابعة التغطية الاسبقة انقر هنا
تقرير: مصر تتوقع قيادة القوة الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، أن "اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوة دولية ذات صلاحيات أمنية للسيطرة على غزة قيد الدراسة حاليًا"، ومن المتوقع أن تقودها مصر. ووفقًا للتقرير، تضغط الولايات المتحدة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة دون أن تكون قوة حفظ سلام كاملة تعمل بصلاحيات مُمنوحة لقوات دولية أخرى حول العالم. كما عُرضت تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، إلى جانب مصر، كجهات مانحة رئيسية لنشر القوات. ولا تزال مصر مترددة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقود الأمم المتحدة هذه القوة.
لا يُتوقع مشاركة قوات أوروبية، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة. وأكدت بريطانيا أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية، والتي ينبغي اعتبارها في نهاية المطاف كيانًا واحدًا يضم الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد دربت بريطانيا بالفعل قوة شرطة فلسطينية، لكن القوة الدولية ستتولى المسؤولية الرئيسية بموجب الاقتراح.
وإذا أثبتت القوة فعاليتها، فإن إسرائيل ستنسحب أكثر من القطاع. مع ذلك، أصرت إسرائيل على أنها ستحافظ على منطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحمايتها من أي عمليات جديدة لحماس. ويقرّ دبلوماسيون بريطانيون بأن مسألة نزع سلاح حماس ستكون الأصعب، ويساهمون بأفكار مستقاة من عملية أيرلندا الشمالية. في الواقع، يبدو أن بريطانيا تدعم بشكل كامل دور رئيس وزرائها السابق، توني بلير، في مجلس إدارة - يُسمى "مجلس السلام" في خطة ترامب - مُصمّم للإشراف على عمل لجنة مؤلفة من 15 تكنوقراطيًا فلسطينيًا.
وزير خارجية مصر يبحث ملف إيران النووي مع عراقجي وغروسي وويتكوف
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت، إن "الوزير بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني"، واضافت "الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، والبناء على الزخم الذي تولّدع قب التوقيع على "اتفاق القاهرة" بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/ايلول المنصرم".
إعلام سوري: "القوات الإسرائيلية تقيم حاجزا على الطريق الواصل بين بلدتي أوفانيا وجباتا الخشب في القنيطرة وتعتدي على المدنيين"
صحيفة "الغارديان" نقلا عن دبلوماسيين: توقعات قوية بأن تقود مصر قوة الاستقرار الدولية في غزة
حماس : "تصريحات القيادي محمد نزال مجتزأة ولا تعكس حقيقة موقفنا"
حركة فتح: "على حماس الكفّ عن ارتباطاتها الإقليمية التي تضعها في خدمة مشاريع لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بمصالح شعبنا"
الغارديان: قوة حفظ الاستقرار بغزة ستكون بتفويض أممي لكن غير تابعة للأمم المتحدة
حركة فتح: "حماس تنفذ إعدامات ميدانية ضد أبناء غزة وتشوه النضال الفلسطيني"
حركة فتح: "ما يجري في غزة من قتل وترهيب وجه آخر لحرب الإبادة"
سفارة السلطة الفلسطينية في مصر تعلن إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الاثنين الوشيك
قالت سفارة السلطة الفلسطينية لدى مصر، في بيان، مساء اليوم السبت، عن إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الاثنين الوشيك"، وتابعت"سفتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة"
بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه: فيلم وثائقي لألون أوهيل عن عودته إلى العزف على البيانو
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: توثيق 47 انتهاكاً إسرائيلياً لاتفاق وقف النار
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن إسرائيل ارتكبت 47 انتهاكاً "موثقاً" منذ بدء سريان اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة. وأوضح"الانتهاكات تشمل جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين في جميع محافظات قطاع غزة".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر وحماية السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأفادت صحة غزة في وقت سابق من اليوم السبت، بـ"ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 68 ألفاً و116 ضحية منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023"
وزارة الصحة البنانية: قتيل جراء الغارة الإسرائيلية على آلية في قضاء صور جنوب لبنان
تقرير: مقتل شخص باستهداف آلية في بلدة ديركيفا جنوب لبنان بمسيرة إسرائيلية
حركة فتح : "حماس قتلت مختطفا محررا ونرفض هذه الممارسات"
سباق فلسطيني ودولي لرسم ملامح إدارة غزة بعد الحرب
مع تثبيت وقف إطلاق النار الهش وبدء خطواته الأولى، تتكثف اتصالات فلسطينية غير معلنة لبلورة ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، وأبرزها شكل الحكم المؤقت، والترتيبات الأمنية (بين قوة تثبيت دولية وشرطة فلسطينية مدربة)، وملف السلاح.
وتُجرى هذه الاتصالات على وقع حراك دولي متسارع وخطط مطروحة أميركياً وأوروبياً وعربياً، بعضها يتطلب موافقات أممية وتمويلاً ضخماً، وبعضها يصطدم برفض حركة حماس واشتراطات إسرائيل.
اليمن تُدين اتهامات زعيم الحوثيين للأمم المتحدة بـ"التجسس".
استنكرت وزارة الخارجية اليمنية تصريحات زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، التي اتهم فيها موظفي الأمم المتحدة بـ"التجسس". ووفقًا لصنعاء، فإن هذه التصريحات تهدف إلى تبرير سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذها الحوثيون ضد المنظمات الدولية، من مداهمات لمكاتبها، واعتقال موظفين محليين، ومصادرة معدات، وقيود صارمة على العاملين في المجال الإنساني، مما يهدد استمرار تقديم المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين.
فيما يتواصل البحث عن جثامين ورفات المختطفين إسرائيليين قُتلوا خلال الحرب، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن "الجيش يوصي باستخدام أساليب غير الحرب للضغط على حماس"، وذلك بعد أن تسلمت إسرائيل جثمان أحد الرهائن من قطاع غزة، وأكدت التعرف على هويته.