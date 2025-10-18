تقرير: مصر تتوقع قيادة القوة الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم السبت، أن "اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر قوة دولية ذات صلاحيات أمنية للسيطرة على غزة قيد الدراسة حاليًا"، ومن المتوقع أن تقودها مصر. ووفقًا للتقرير، تضغط الولايات المتحدة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة دون أن تكون قوة حفظ سلام كاملة تعمل بصلاحيات مُمنوحة لقوات دولية أخرى حول العالم. كما عُرضت تركيا وإندونيسيا وأذربيجان، إلى جانب مصر، كجهات مانحة رئيسية لنشر القوات. ولا تزال مصر مترددة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقود الأمم المتحدة هذه القوة.

لا يُتوقع مشاركة قوات أوروبية، لكن بريطانيا أرسلت مستشارين إلى خلية تديرها الولايات المتحدة داخل إسرائيل تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة. وأكدت بريطانيا أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية، والتي ينبغي اعتبارها في نهاية المطاف كيانًا واحدًا يضم الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد دربت بريطانيا بالفعل قوة شرطة فلسطينية، لكن القوة الدولية ستتولى المسؤولية الرئيسية بموجب الاقتراح.

وإذا أثبتت القوة فعاليتها، فإن إسرائيل ستنسحب أكثر من القطاع. مع ذلك، أصرت إسرائيل على أنها ستحافظ على منطقة عازلة واسعة تحت سيطرتها لحمايتها من أي عمليات جديدة لحماس. ويقرّ دبلوماسيون بريطانيون بأن مسألة نزع سلاح حماس ستكون الأصعب، ويساهمون بأفكار مستقاة من عملية أيرلندا الشمالية. في الواقع، يبدو أن بريطانيا تدعم بشكل كامل دور رئيس وزرائها السابق، توني بلير، في مجلس إدارة - يُسمى "مجلس السلام" في خطة ترامب - مُصمّم للإشراف على عمل لجنة مؤلفة من 15 تكنوقراطيًا فلسطينيًا.