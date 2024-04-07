الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط أربعة مقاتلي كوماندوز في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية إلى 260

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل أربعة مقاتلي كوماندوز أمس خلال نشاط عملياتي في غزة بعد التأكد من إخطار العائلات.

وفقا لبيان الجيش فقد قُتل أربعة من مقاتلي وحدة "إيجوز" يوم السبت بنيران مضادة للدبابات في خان يونس، وتحديدًا في حي الكرارات. أثناء التنقل بين المباني، خرج مسلحون من فتحة في الأرض داخل منزل مدمر. وأطلق المسلحون نارا دقيقة على المقاتلين مما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين على الفور وإصابة آخر بجروح خطيرة وتوفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

ويتابع البيان أن المسلحين عادوا من حيث جاؤوا، وعندما تقدمت القوة للأمام شاهدت قرب الفتحة عبوة ناسفة وقذيفة آر بي جي، وأدركت القوة أن ذلك كمين يهدف إلى استدرج القوات وقررت العودة إلى الوراء. المقاتلون هم:

IDF Spokesperson

النقيب عيدو باروخ 21 سنة من تلموند، قائد فرقة في مدرسة للكوماندوز، خدم في وحدة أغوز، تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.

IDF Spokesperson

الرقيب أميتاي إيفين شوشان (أميتاي إيفين شوشان) 20 عاماً من عزريئيل، مقاتل متدرب في مدرسة الكوماندوز، تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

IDF Spokesperson

- الرقيب ريف هاروش 20 عاماً من كيبوتس رمات دافيد، مقاتل يتدرب في مدرسة الكوماندوز، تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

IDF Spokesperson

- رقيب أول عيلاي تساعير 20 عاماً من كيدار، مقاتل متدرب في مدرسة الكوماندوز تشكيل الكوماندوز، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته.