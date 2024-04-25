"سنقوم بكل شيء لاستعادة المخطوفين": بايدن يلتقي الطفلة الإسرائيلية أفيجيل (4 سنوات) التي تحررت من أسر حماس

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس (الأربعاء) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أفيجيل عيدان، البالغة من العمر 4 سنوات، التي اختطفت إلى غزة في 7 أكتوبر.وقال "لدينا المزيد من الأمريكيين والآخرين في أيدي حماس، ونحن ملزمون بالعمل كل يوم لاستعادتهم".

أضاف سوليفان قائلاً أن اللقاء مع أفيجيل "ذكّر الرئيس بأن هناك المزيد من الأمريكيين وغيرهم محتجزين لدى حماس، وأننا ملزمون بالعمل كل يوم لإعادتهم. لا تزال أفيجيل وعائلتها تعيش مع الصدمة المرتبطة بفقدان أعزائهم والأسر، ولكنها كانت أيضاً لحظة سعيدة لأنها عادت بسلام إلى عائلتها. بالنسبة للرئيس، أيضًا كان اللقاء تذكيرًا بأهمية القيام بكل ما في وسعنا لإعادة المختطفين من قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

عيدان، التي قُتِل واليها على يد مسلحي حماس في هجوم على "كفار غزة"، تم إطلاق سراحها في صفقة للمختطفين في تشرين أول/نوفمبر 2023، بعد أن أحيت عيد ميلادها وهي في أسر حماس. اختبأ اخوتها الأكبر سنًا لأفيجيل في خزانة في منزلهم وتمكنوا من النجاة. جنود الجيش الإسرائيلي أنقذوهم من المكان، بينما تم اختطاف أفيجيل إلى قطاع غزة مع جيرانها، عائلة بوروديتس.