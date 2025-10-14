رداً على خرق حماس وتأخير إعادة جثامين المختطفين، أوصى المستوى العسكري اليوم (الثلاثاء) بإغلاق معبر رفح وتقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

في غضون ذلك، أرسلت عائلات المخطوفين مساء أمس رسالة إلى المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يناشدونه فيها التأكد من تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. "نتوجه إليك بقلوب مليئة بالامتنان ولكن أيضًا بقلق عميق. استعدادك للجلوس معنا، والاستماع إلى قصصنا، والنظر في أعيننا عندما شاركنا ألمنا وآمالنا، له معنى كبير بالنسبة لنا يفوق الكلمات."

ومع ذلك، ما كنا نخشى منه يحدث الآن أمام أعيننا: أربعة مختطفين فقط الذين قُتلوا عادوا اليوم. فقط أربع عائلات ستحظى بجلب أحبائها للدفن بما يليق بهم من كرامة وبدء إيجاد بعض إغلاق الدائرة. كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يمكننا أن نتقبل أن الآخرين بقوا خلفهم؟

علينا التأكد من أن جميع المختطفين الذين ما زالوا محتجزين سيعودون إلى بيوتهم. لا يمكننا أن نرتاح، ونعلم أنك أيضاً لن ترتاح حتى يُعاد آخر مختطف. نطالبك بأن تفعل كل شيء، وألا تدخر أي جهد، من أجل مطالبة حماس بالوفاء بالتزامها وإعادة جميع المختطفين الباقين إلى بيوتهم"، كتبت العائلات.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أكمل تحديد هوية أربعة القتلى، غاي إيلوز، بيبين جوشي واثنين آخرين لم يُسمح بعد بنشر اسميهما، الذين أُعيدوا مساء أمس من قطاع غزة.

يتعلق الأمر بأربعة جثامين مختطفين فقط، من بين 28 لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس علق قائلاً: "المهمة العاجلة التي نلتزم بها جميعًا الآن هي ضمان إعادة جميع جثامين المختطفين إلى الوطن. إعلان حماس عن إعادة محتملة لأربع جثث اليوم هو عدم الالتزام بالتعهدات. أي تأخير أو امتناع متعمد سيُعتبر خرقًا فاضحًا للاتفاق وسيُرد عليه وفقًا لذلك".