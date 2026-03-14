التغطية متواصلة| إطلاق صواريخ من إيران: سقوط شظايا اعتراضية في المناطق الوسطى والمنخفضة؛ وإصابة في إيلات
الجيش في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي فُعِّلت بالكامل لاعتراض الصاروخ والتعامل مع التهديد، فيما أطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل ومحيطها".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ باليستي من إيران باتجاه إسرائيل، في أول هجوم من هذا النوع منذ أكثر من عشر ساعات. وقال الجيش في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي فُعِّلت بالكامل لاعتراض الصاروخ والتعامل مع التهديد، فيما أطلقت صفارات الإنذار في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل ومحيطها".
وكان الجيش الإسرائيلي أفاد أمس الجمعة، بأنه شنّ 7600 ضربة على إيران منذ بدء الهجوم مع الولايات المتحدة عليها قبل أسبوعين، و1100 على لبنان منذ الثاني من مارس/آذار الجاري
الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر تسببتا بأضرار مادية في محيطها
الجيش الإسرائيلي: "هاجمنا أكثر من 200 هدف عدائي تابع للنظام الإيراني خلال الـ 24 ساعة المنصرمة"
عراقجي: لا حديث عن وقف إطلاق النار.. وأولويتنا الدفاع الحازم عن إيران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إنه لا يوجد حديث عن وقف إطلاق النار، وأن أولوية طهران هي "الدفاع الحازم البلاد"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف "جزيرة خرج تعرضت لهجوم ليل الجمعة"، لافتاً إلى أن "إيران سترد إذا استهدفت أميركا منشآتها النفطية".
⭕️ حالة تأهب في صفد عقب إطلاق نار من لبنان
تقرير: غارة إسرائيلية تستهدف الغسانية جنوب لبنان
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز مغلق فقط أمام سفن الأعداء
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن "مضيق هرمز مغلق فقط أمام سفن الأعداء"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
تقرير: توقعات بعقد إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة في الأيام المقبلة
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصدرين مطلعين أن "من المتوقع أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة خلال الأيام المقبلة، في أول مباحثات من نوعها منذ بدء الحرب مع إيران التي دفعت لبنان إلى المشاركة بشكل أوسع في الصراع". وقالت إن "جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيشارك في هذه المحادثات التي قد تُعقد في باريس أو في قبرص، فيما سيرأس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
الصحة اللبنانية: مقتل 826 شخصا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 2 مارس الحالي
مسؤول إسرائيلي: من المتوقع إجراء محادثات مباشرة مع لبنان خلال أيام
تقرير: إطلاق صواريخ من حزب الله باتجاه حيفا وخليجها
⭕ وردت تقارير عن سقوط شظايا اعتراضية في عدة مناطق بالوسط، ويجري إجراء عمليات مسح
⭕ نجمة داود الحمراء: لم تُسجّل أي إصابات جراء القصف؛ من الممكن مغادرة المناطق المحمية
إقليم كردستان العراق: على الحكومة الاتحادية كبح جماح الميليشيات الخارجة عن القانون
مستشار رئيس الإمارات لإيران: العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم
ترامب يحض الصين وفرنسا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية على إرسال سفن إلى مضيق هرمز
حالة تأهب في الجليل الغربي عقب هجوم لحزب الله
دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي عقب هجوم شنه حزب الله. وقد انطلقت الإنذارات في نهاريا وعدة مناطق محيطة بها، حيث أفادت التقارير باحتمالية تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ.
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد جديد في فيلق القدس الإيراني بغارة على لبنان
غوتيريش: لبنان لم يختر هذه الحرب بل جُر إليها
ترامب: أربع من أصل خمس طائرات لم تتعرض لأي ضرر تقريبًا وعادت بالفعل إلى الخدمة
اليونيفيل تعلن إصابة أحد أفرادها في إطلاق نار على موقع قرب ميس الجبل بجنوب لبنان