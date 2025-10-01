"دخلنا إلى منطقة خطرة": استعدادات في أسطول "صمود" لعملية سيطرة إسرائيلية

في إسرائيل يستعدون لوصول الأسطول المؤيد للفلسطينيين "صمود"، المتوقع أن يصل إلى قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة أو في يوم الغفران. في ساعات الفجر الأولى (الأربعاء)، جاء في بيان النشطاء على تلغرام أن السفن دخلت إلى منطقة ذات خطورة عالية، كما توجد نشاطات مكثفة للطائرات المسيَّرة فوق الأسطول.

وأضاف البيان أن "سفنًا غير معرّفة اقتربت من عدد من سفن الأسطول، بعضُها كانت أضواؤها مطفأة". على أي حال، طبق المشاركون بروتوكولات الأمان استعدادًا لاعتراضهم.

في وقت لاحق من هذا الصباح، أفاد صحفي من وسيلة الإعلام الإسبانية "إل باييس"، المتواجد على أسطول "صمود"، بأن "سفن من البحرية الإسرائيلية حاصرت سفينتنا ، وقطعت عن بُعد أنظمة الاتصالات الخاصة بها".