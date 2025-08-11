نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب

قد يعجبك أيضًا -

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حفل افتتاح متحف الكنيست، إن بلاده تقترب من نهاية الحرب: "بالتوازي مع عمليات دحر فلول المحور الإيراني وتحرير جميع المخطوفين".

وأضاف نتنياهو أن: "المجتمع الدولي اعتاد أن ينظر إلى الشعب اليهودي كضحية متقبلة للظلم ضدها، وهو نفسه الذي يجد صعوبة في رؤية إسرائيل دولة محاربة، لكن هذا لا يمنع إسرائيل من العمل بقوة من أجل أمنها واستمرار وجودها".

وفي مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، أوضح نتنياهو أن: "هدف إسرائيل ليس احتلال غزة، بل تحريرها من حماس، وأن الحرب قد تنتهي غدًا إذا نزعت الحركة سلاحها وأطلقت سراح المخطوفين". وأشار إلى: "وجود عدة مرشحين للحكم المدني في غزة تحت إشراف أمني إسرائيلي"، وأضاف أنه: "أمر بالسماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة". وسيعقد نتنياهو الليلة مؤتمرًا صحفيًا آخر لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

من جهة أخرى، دعا رئيس بلدية ديمونا في صحراء النقب (جنوب)، بيني بيتون، الذي ينتمي إلى حزب نتنياهو "الليكود"، دعا نتنياهو إلى إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين فورًا، فقال: "أنا مقرب جدًا من نتنياهو، وصديق له، لكنني أختلف معه في هذه النقطة". وأضاف:" أقول إن الأهم، كعضو مخضرم في ‘الليكود‘، هو وقف الحرب وإعادة جميع المخطوفين. أدعو جميع وزراء الحكومة وخاصةً بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير. أقول لكما، ادعما رئيس الوزراء في هذه الجزئية".

وبن غفير مناوئ للصفقات ويعتبرها "انتصار لحماس" ويفضل القضاء عليها على إطلاق سراح المخطوفين. و"الليكود" معروف بالتماشى مع زعيمه تاريخيا. اما ديمونا، فهي معروفة باحتضانها للمفاعل، ولكنها أيضا وإلى جانب ذلك، تعتبر معقلا انتخابات للحزب.