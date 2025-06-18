الوسطاء تقدموا بهذا الطلب إلى إسرائيل لدفع مفاوضات صفقة المختطفين

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طلبت قطر ومصر والولايات المتحدة من إسرائيل إرسال وفد إلى شرم الشيخ لإجراء محادثات بشأن صفقة رهائن، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لـ i24NEWS اليوم (الأربعاء). وأضاف المصدر: "نظرًا لوجود مشكلة في الرحلات الجوية حاليًا، تم اقتراح شرم الشيخ كمكان بديل". ونفى مصدر إسرائيلي في حديث مع i24NEWS تقديم مثل هذا الطلب، مؤكدًا أن المعلومات غير صحيحة: "عندما تتهيأ الظروف لمغادرة الوفد المفاوض، سيتم نقله إلى مكان يُتفق عليه".

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد بأنه لمس "تقدمًا" في المحادثات، مشيرًا إلى أنه "أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المفاوضات".

وتقول مصادر مشاركة في المفاوضات إنها متوقفة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران. وقال مصدران مطلعان على التفاصيل لـ i24NEWS: "ينتظر الجانبان ما سيحدث". وأضافت المصادر أن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يؤثر أيضًا على حماس، مما يدفعها إلى التشكيك في طبيعة الضمانات الأمريكية للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، واجهت المحادثات ثلاث صعوبات رئيسية. يبدو أن إحداها قد حُلّت بموافقة إسرائيل على عرض حماس بالإفراج عن ثمانية رهائن في اليوم الأول واثنين في الخامس والخمسين. أما الصعوبتان المتبقيتان فهما عمق الانسحاب الإسرائيلي خلال فترة التوصل إلى اتفاق، وما سيحدث في اليوم الحادي والستين، والنقاش حول إنهاء الحرب واستمرار المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.