تقرير: أبرز نقاط الوثيقة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

وصل مبعوث الرئيس الأميركي إلى لبنان عاموس هوكشتاين إلى لبنان أمس، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الشمال. ولذلك فإنهم في إسرائيل ينتظرون ليروا ما إذا كانت زيارته ستنجح في التوصل إلى تفاهمات جديدة تؤدي إلى إنهاء القتال في الجبهة الشمالية، خصوصا على ضوء اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل والمنطقة.

وعلى ضوء ذلك نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم وثيقة الاقتراح الأمريكي التي استعرضها هوخشتاين في لبنان. وتبدأ الوثيقة بعبارة "الهدف من القرار هو تسهيل السلام بين إسرائيل ولبنان ومنع أي تواجد مسلح في المناطق اللبنانية والقرى القريبة من الحدود". هذا، في حين أن هناك مطلباً بتوسيع المنطقة التي لن يكون فيها وجود لحزب الله حتى نهر الليطاني وبضعة كيلومترات وراءه.

ووفقاً للاقتراح الأميركي أيضاً، سيتم تكثيف قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، وسيتم إعطاء القوة الدولية سلطة تفتيش المنازل والمركبات أو المواقع التي يشتبه في احتوائها على أسلحة، بالإضافة إلى تسيير دوريات مفاجئة دون الحاجة إلى موافقة السلطات اللبنانية، وسيتم تفتيش المنافذ البحرية وسيتم تشكيل فريق مراقبة في المطارات وأبراج المراقبة على الحدود اللبنانية السورية. ووقعت النسخة الأمريكية مع عبارة "ضرورة الإشراف على تنفيذ القرار".