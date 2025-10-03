تقرير: هذا هو رد حماس المتوقع على خطة ترامب

أكدت مصادر في حماس اليوم (الجمعة) لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحركة لا ترفض خطة السلام التي طرحها ترامب بشكل كامل، بل ستقبل بها جزئيًا مع إضافة "تعديلات تتعلق بقضايا معينة - خاصة تلك المتعلقة بتسليم المختطفين، الانسحاب من قطاع غزة وغيرها". ومع ذلك، أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن واشنطن ترفض التعديلات المقترحة على الخطة. في الوقت نفسه، أفاد مصدر في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية AFP أن الحركة بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة خطة السلام في غزة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفقًا للتقارير, المناقشات داخل حماس لا تزال مستمرة وفي أي لحظة قد يتم تسليم رد للوسطاء. وفي الوقت نفسه، تعتقد مصادر من فصائل أخرى (غير حماس) أن الخطة "تقدم صورة واضحة للهزيمة بالنسبة لهم، وأن القرار بقبولها أو رفضها يعني أن قطاع غزة سيواجه مصيرًا ومستقبلًا في غاية الخطورة". وقد أعربت تلك المصادر عن تخوفها من أن الخطة تضمن لإسرائيل تحقيق جميع أهدافها، وبشكل خاص "السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مما سيجعلها منطقة تشبه الوضع الحالي في الضفة الغربية والقدس، حيث تحدث اضطرابات يومية".

بحسب مصادر في حماس، فإن قيادة التنظيم لا تزال تجري مشاورات داخلية، وكذلك مع بعض فصائلها، حول الموقف الذي سيتم عرضه. ممثلو الجهاد الإسلامي أعربوا عن معارضتهم للخطة وأكدوا خطورتها، وقالوا: "لا يمكن قبول الخطة بشكلها الكامل - يجب إدخال تعديلات عليها لمنع السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وإعادة المختطفين دون وجود ضمانات واضحة وخطية للانسحاب التدريجي".

I24NEWS

كما أفادت التقارير بأن المصادر أكدت أن حماس ترغب في الرد بشكل إيجابي على خطة ترامب، طالما أنها تتضمن: إنهاء الحرب بشكل نهائي، الانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بحرية دون رقابة. كما أشاروا إلى أن الإفراج عن الأسرى لن يتم بسرعة.

كما ذُكر، واشنطن ترفض التعديلات على خطة السلام الخاصة بترامب، وفي هذه الأثناء، يصبح المصريون أكثر تشاؤماً بشأن فرص نجاح الخطة. قالت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" إن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم في القاهرة بشكل واضح أن "خطة ترامب تمثل الفرصة الأخيرة" قبل أن تحصل إسرائيل على يد حرة في قطاع غزة لتنفيذ عملية عسكرية شاملة تهدف إلى القضاء التام على حماس والفصائل الأخرى.

وفقاً للمصدر، "واشنطن ترفض مناقشة أي ملاحظات للحركة أو الفصائل"، خاصة فيما يتعلق بتوقيت إطلاق سراح المختطفين خلال 72 ساعة، تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي أو آليات الحكم في "اليوم التالي".