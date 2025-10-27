لأول مرة منذ 7 أكتوبر: إلغاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية جنوب إسرائيل
مقر العائلات: حماس تعرف مكان المختطفين وتدعو لاستخدام أدوات الضغط • ملك الأردن: "القوى الدولية سترفض طلب فرض السلام في قطاع غزة" • تقارير من غزة: قتيلان في هجمات إسرائيلية • آخر المستجدات
دعا مقر عائلات المختطفين والمفقودين الإسرائيليين، صباح اليوم (الاثنين)، الحكومة والوسطاء إلى تفعيل أدوات الضغط على حركة حماس، مؤكدين أن الحركة "تعرف جيداً مكان وجود جميع الجثامين"، مضيفين أن أسبوعين قد مرّا منذ انتهاء المهلة المحددة لإعادتهم دون أي تقدم. في السياق ذاته، من المقرر أن يلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير اليوم مع عدد من العائدين من الأسر في غزة لبحث أوضاعهم وشهاداتهم. وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية وسط قطاع غزة صباح اليوم.
الملك عبد الله: القوات الدولية سترفض طلب "فرض السلام" في غزة
قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن أي طلب دولي يهدف إلى فرض السلام في قطاع غزة سيُرفض على الأرجح، محذرًا من تعقيدات المشاركة العسكرية المباشرة في القطاع.
سفير مصر في لبنان: هناك حاجة لعمل إقليمي لوقف التصعيد الإسرائيلي في البلاد
قال سفير مصر لدى لبنان إن هناك ضرورة لاتخاذ خطوات إقليمية عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده لبنان، محذرًا من تداعيات استمرار التوتر على استقرار المنطقة.
مصدر فلسطيني: مقتل شخص في غارة شنّها طائرة إسرائيلية شرق خان يونس
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص واحد على الأقل في غارة جوية نفّذتها طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
دعا مقر عائلات المختطفين والمفقودين صباح اليوم (الاثنين) الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الإقليميين إلى ممارسة جميع وسائل الضغط على حركة حماس، وذلك بعد مرور أسبوعين على انتهاء المهلة التي كانت محددة لإعادة جثامين القتلى المحتجزين لدى الحركة.
بعد إعلان قوة اليونيفيل مساء أمس أنها تعرضت لهجوم من طائرة مسيّرة إسرائيلية، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة إطلاق نار من جانب القوة الأممية باتجاه الطائرة بعد سقوطها في المنطقة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، إن “طائرة مسيّرة سقطت مساء أمس في محيط بلدة كفر كيلا، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن قوة من اليونيفيل كانت قريبة من موقع السقوط، وأطلقت النار نحو الطائرة رغم أنها لم تشكل أي تهديد لهم”.
وأضاف أدرعي أنه لم يُنفذ أي إطلاق نار مباشر تجاه عناصر الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحادث ما زال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي.
https://x.com/i/web/status/1982707418610937906
صرح مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية لشبكة سكاي نيوز بالعربية: لا نوافق على إدارة اللجنة الإدارية في غزة مع حماس. موقف السلطة هو أن يكون رئيسها وزيرًا في الحكومة الفلسطينية. تم الاتفاق على معايير محددة، لكن حماس خالفت التفاهمات بإصدار بيان مشترك مع منظمات أخرى.
تقارير فلسطينية: قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت سبعة مشتبه بهم خلال عملية في مخيم عقبة جبر للاجئين قرب أريحا