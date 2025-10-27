لأول مرة منذ 7 أكتوبر: إلغاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية جنوب إسرائيل

بعد إعلان قوة اليونيفيل مساء أمس أنها تعرضت لهجوم من طائرة مسيّرة إسرائيلية، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات، موضحًا أن ما حدث كان نتيجة إطلاق نار من جانب القوة الأممية باتجاه الطائرة بعد سقوطها في المنطقة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، إن “طائرة مسيّرة سقطت مساء أمس في محيط بلدة كفر كيلا، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن قوة من اليونيفيل كانت قريبة من موقع السقوط، وأطلقت النار نحو الطائرة رغم أنها لم تشكل أي تهديد لهم”.

وأضاف أدرعي أنه لم يُنفذ أي إطلاق نار مباشر تجاه عناصر الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الحادث ما زال قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي.