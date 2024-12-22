خاص|| إحراز "تقدم" بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لكن توجد صعوبات

أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بأنه "يوجد تقدم معين بالمفاوضات – لكن توجد صعوبات كبيرة بالطريق للتوصل الى صفقة".

ووفقا لهذه المصادر فإنه "توجد فجوات- يمكن حل جزء منها، وأخرى من الصعب جدا حلها"، كما تتفق هذه المصادر أنه تم "التوصل إلى تقدم معين- إلا أنه كما ذكرنا توجد صعوبات".

وعلى صعيد متصل أفادت قناة "الغد" نقلا عن مصادر أن صفقة إطلاق سراح الرهائن ستتضمن إعادة فتح معبر رفح، وفقا لاتفاقية المعبر عام 2005، ودون تواجد إسرائيلي، على أن يتولى مسؤولون فلسطينيون إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر. كما أفادت التقارير أن الصفقة ستشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم محور فيلادلفيا ومحور نيتزريم حتى محور صلاح الدين.

كما أكدت المصادر أن الصفقة المقبلة ستسمح بعودة نازحي غزة الى شمال قطاع غزة دون قيود وسيشمل أيضًا إطلاق سراح المختطفين المرضى والمسنين والنساء - مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

ونشرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا ذكرت فيه أن "وفدا ضم أمينها العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، أنهى زيارته الرسمية إلى القاهرة، والتي استمرت عدة أيام". وعقد خلالها عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، تناولت عددا من القضايا من بينها صفقة تبادل المختطفين"