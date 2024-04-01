التغطية متواصلة| أنباء عن انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء في غزة

تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء، بعد أسبوعين من شن غارة ثانية على المركز الطبي في مدينة غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وقال شهود عيان إن القوات تنسحب تحت غطاء الغارات الجوية والقصف المدفعي، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش.

وتم إطلاق العملية في 18 مارس/اذار. وقال الجيش الإسرائيلي إنها كانت غارة “دقيقة” لاستهداف قادة التطرف، وأضاف الجيش إنه تم القبض على أكثر من 500 من أعضاء الجماعات المسلحة وقتل حوالي 200، بما في ذلك العديد من كبار القادة، خلال العملية في المركز الطبي.

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