التغطية متواصلة| أنباء عن انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء في غزة
وأضاف الجيش إنه تم القبض على أكثر من 500 من أعضاء الجماعات المسلحة وقتل حوالي 200، بما في ذلك العديد من كبار القادة، خلال العملية في المركز الطبي.
تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء، بعد أسبوعين من شن غارة ثانية على المركز الطبي في مدينة غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
وقال شهود عيان إن القوات تنسحب تحت غطاء الغارات الجوية والقصف المدفعي، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش.
وتم إطلاق العملية في 18 مارس/اذار. وقال الجيش الإسرائيلي إنها كانت غارة “دقيقة” لاستهداف قادة التطرف، وأضاف الجيش إنه تم القبض على أكثر من 500 من أعضاء الجماعات المسلحة وقتل حوالي 200، بما في ذلك العديد من كبار القادة، خلال العملية في المركز الطبي.
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تقرير: رئيس الموساد يخبر رئيس الوزراء أن صفقة الرهائن لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التسوية بشأن عودة المدنيين إلى شمال غزة
أبلغ رئيس الموساد ديفيد بارنيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن صفقة الرهائن لن تكون ممكنة إلا إذا كان هناك تسوية بشأن عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، حسبما ذكرت أخبار القناة 13.
وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء لم يتخذ قرارا بعد، لكنه يشير إلى أن وزير الحرب غادي آيزنكوت أوضح أنه يعتقد أن هناك مساحة لإسرائيل لتكون مرنة بشأن هذه المسألة.