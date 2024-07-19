مقتل إسرائيلي في انفجار مسيرة بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب، الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

سمع حوالي الساعة 03:10 صباحًا، ي انفجار قوي في شارع بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل ، وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة هي التي انفجرت في تل أبيب، والتي على ما يبدو جاءت من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "المسألة قيد التحقيق الشامل. وسيزيد سلاج الجو من دوريات الطائرات الناشطة لحماية سماء البلاد. ولا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية". وعثر على قتيل بالقرب من مكان الانفجار والذي على ما يبدو قتل بسبب الشظايا، وتم نقل عشرة مصابين بجروح طفيفة إلى المستشفيات.

Erik Marmor/Flash90

ويظهر توثيق الحادث من خلال كاميرا سيارة تم نشره على شبكات التواصل، مقطع فيديو سُمع فيه صوت طنين عالي، أعقبه انفجار قوي. ووقع الحدث على مقربة من سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب، ويجري التحقيق إن كانت توجد علاقة مع الحدث.

وذكرت شبكة "العربية" السعودية أن الحوثيين أطلقوا الليلة صاروخا باليستيا وأربع طائرات بدون طيار، وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ وثلاث طائرات مسيرة، لكن المسيرة هي التي أصابت تل أبيب.

هذا وأعلنت جماعة الحوثي عن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية تمثلت باستهداف تل أبيب "وذكروا أنها نفذت "بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا"، ولفتوا الى أن "المسيرة يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية ولا تستيطيع الرادارات اكتشافها " مؤكدين "أن العملية نفذت هدفها بنجاح " وهددوا بأن منطقة تل أبيب "غير آمنة وستكون بمرمى أسلحة الحوثي وإنه سيتم التركيز على الجبهة الداخلية والوصول الى العمق الإسرائيلي".

من جانبه أجرى رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي تقييمًا أوليًا للوضع صباح اليوم، وأصدر تعليماته بالتحقيق في هجوم الطائرات المسيرة في تل أبيب أيضًا من الجانب الاستخباراتي والتكنولوجي. ويقول الجيش إنه "لا توجد معلومات استخباراتية تشير إلى وجود نية لمهاجمة السفارة الأمريكية. وسيكون هناك تقييم آخر للوضع في وقت لاحق من هذا الصباح. نحن في حرب طويلة، والدفاع الجوي ليس محكما. إلى جانب حقيقة أننا نجحنا في إسقاط هدف من الشرق، ونحن نحقق في هذا الحادث، وقد شاهدنا آثار طائرات مسيرة حاولت تضليلنا وغيرت اتجاه الطيران أثناء الرحلة".

انفجار الطائرة المسيرة قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب

وعلق يوسي يهوشاع، المحلل العسكري لقنوات i24NEWS ويديعوت أحرونوت وYNET، على الحدث الخطير الذي أدى الى مقتل إسرائيلي معتبرا أنه اخفاق كبير من قبل الجيش الإسرائيلي وقال :"

"هذه الليلة هي إخفاق كبير من قبل الجيش. كان من المفترض أن نوجه تحذيرا للسكان. هذا الحادث هو هجوم على بعد أمتار قليلة في منطقة استراتيجية في إسرائيل، بالقرب من سفارة الولايات المتحدة. فشلت جميع الأنظمة هنا القوات الجوية، قيادة الجبهة الداخلية، هذه ليلة إشكالية للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. أشدد: نحن في حالة حرب، جميع الأنظمة في حالة تأهب قصوى، ليس الأمر كما لو أن أحدًا فاجأنا ولم نكن مستعدين مثل السابع من أكتوبر"