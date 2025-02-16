تغطية متواصلة|| نتنياهو: رؤية ترامب الثورية لغزة لم تكن مفاجئة وقد ناقشناها سابقًا
أبلغ المبعوث الأمريكي أنه ناقش مع نتنياهو والوسطاء استمرار وقف إطلاق النار في غزة • المتحدث باسم حماس: "كنا نتوقع أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية هذا الأسبوع - يجب أن نضغط على نتنياهو"
اليوم الـ499: مقتل أربعة في هجمات مسيرة في منطقة رفح، في حدث واحد اغتيل ثلاثة رجال شرطة من حماس في حين صرح مسؤول أمني إنه تم رصد مسلحين تحركوا تجاه قوات الأمن الإسرائيلية ولذلك تمت مهاجمتهم. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الكابينيت سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن.
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على مشبوهين اقتربوا من القوات في جنوب لبنان، واعتقال عدد منهم
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عشرات المشتبه بهم تجمعوا في وقت سابق في منطقة قرية خولة بجنوب لبنان، وأطلقت القوات النار على البعض الذين اجتازوا حاجزا للجيش اللبناني واتجهوا نحوهم. واعتقل الجنود بعض المشتبه بهم الذين واصلوا الاقتراب من القوات رغم إطلاق النار.
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خلال كلمة للأمين العام لحزب الله: الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات الأسلحة في عمق لبنان
قصف سلاح الجو الإسرائيلي مستودعات ذخيرة تابعة لحزب الله في البقاع، بدعوى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وفي لبنان، أفادت أنباء عن تنفيذ هجومين في قريتي حرباتا وحلباتا في منطقة بعلبك، وتزامن الهجومان مع كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.
أمين عام حزب الله: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ولم يقل كيف سنرد
أشار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى الانسحاب المزمع للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، قائلاً: "إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ولم ينفذ الاتفاق - فلن نقول لهم كيف سيتعاملون معه". وحول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة، قال: "مواقفه بشأن القضية الفلسطينية خطيرة للغاية وتريد وضع حد لفلسطين والشعب الفلسطيني. ترامب يحاول أن يحكم العالم، وليس فلسطين فقط. المشروع الأميركي خطير على الجميع".
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نتنياهو: رؤية ترامب الثورية لغزة لم تكن مفاجئة وقد ناقشناها سابقًا
أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في جلسة الحكومة قائلا إن "تنسيقنا مع هذه الإدارة هو تنسيق كامل، على عكس التقارير. لدينا استراتيجية مشتركة، ننسق ونعمل بتعاون كامل". وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس دونالد ترامب لإجلاء العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وزعم أن "التنسيق حدث حتى قبل أن ينشر الرئيس ترامب رؤيته الثورية لقطاع غزة، والتي تنطوي على تغيير كبير لدولة إسرائيل. وهذا لم يكن مفاجئا، لقد علمنا به وتحدثنا عنه من قبل".