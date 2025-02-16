نتنياهو: رؤية ترامب الثورية لغزة لم تكن مفاجئة وقد ناقشناها سابقًا

اليوم الـ499: مقتل أربعة في هجمات مسيرة في منطقة رفح، في حدث واحد اغتيل ثلاثة رجال شرطة من حماس في حين صرح مسؤول أمني إنه تم رصد مسلحين تحركوا تجاه قوات الأمن الإسرائيلية ولذلك تمت مهاجمتهم. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الكابينيت سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن.

لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي