تغطية متواصلة|| إحباط عملية طعن عند معبر جلبوع شمال الضفة الغربية

اليوم الـ545 للحرب: نشرت عدد من الدول العربية، اليوم (الخميس)، إدانات بشأن هجمات الجيش الإسرائيلي في سوريا الليلة الماضية، وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة بالتدخل.هاجمت طائرة إسرائيلية جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل في المكان. وأطلق مقاتلو دورية ناحال مسلح ألقى عبوة ناسفة باتجاههم في قرية سيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية.وإحباط عملية طعن عند معبر جلبوع شمال الضفة الغربية.

مقتل حفيد خليل الحية في عملية للجيش الإسرائيلي بحي التفاح قتل محمد الحية، حفيد القيادي الكبير في حماس خليل الحية الليلة في عملية للجيش الإسرائيلي في حي التفاح في مدينة غزة، كما أصيب شقيقه في جروح خطيرة، قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي بـ4 صواريخ على مدرسة تؤوي نازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة ضربات جوية إسرائيلية تستهدف المنطقة الشمالية لقطاع غزة.. وأوامر إخلاء جديدة لسكان القطاع ظروف إنسانية كارثية يعيشها سكان قطاع غزة مع دخول الحرب المستأنفة يومها 17 قائد وحدة "8200" الإسرائيلية سابقا" يمكن أن نشهد إنقلاب ضد الشرع" تقرير عربي: 21 قتيلا وعشرات الجرحى إثر هجوم على مدرسة "دار الرقم" في حي التفاح شرق مدينة غزة توثيق: هروب أعداد كبيرة من الفلسطينيين تحت إطلاق النار من مدينة غزة شمال قطاع غزة https://x.com/i/web/status/1907770058706714734 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . قالت وزارة الخارجية القطرية: "ندين الهجمات الإسرائيلية في خمس مناطق بسوريا والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والجنود. إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل اعتداء سافرا على سيادتها ووحدة أراضيها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي. وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل على الانصياع للقانون ووقف هجماتها المتكررة على سوريا". وزير الأمن إسرائيل كاتس: "إسرائيل لن تسمح لسوريا بأن تصبح تهديدًا لبلداتها ومصالحها الأمنية. ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي التمركز والعمل في جبل الشيخ وفي المناطق الأمنية والعازلة لحماية بلدات مرتفعات الجولان والجليل ضد أي تهديد. كما فعلنا بالأمس، عندما ضربنا الإرهابيين الذين هددوا قواتنا. أحذر الزعيم السوري الجولاني - إذا سمحت لقوات معادية في إسرائيل بدخول سوريا وتعريض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر - فسوف تدفع ثمناً باهظاً". تقرير سوري: بدء مراسم تشييع الشبان التسعة من مدينة نوى الذين قتلوا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في القرية https://x.com/i/web/status/1907757491800449045 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .